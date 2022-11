Recibe Congreso Sexto Informe de Gobierno del Estado, para su análisis y discusión

-Grupos Parlamentarios harán revisión minuciosa en la glosa con los titulares de dependencias

Comunicado

San Raymundo Jalpan Oaxaca.- Durante la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 65 Legislatura Local, el Congreso de Oaxaca recibió el Sexto Informe de Gobierno de Oaxaca.

En sesión solemne y en una sede alterna al recinto legislativo, en representación del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el Secretario General de Gobierno, Francisco Javier García López, entregó el compendio de actividades de la administración gubernamental saliente a las integrantes de la Mesa Directiva.

En el marco de la contestación de este acto de rendición de cuentas, la vicepresidenta de este órgano legislativo, Nancy Natalia Benítez Zárate; fue la encargada de la recepción del documento.

“Hemos recibido por mandato constitucional el informe de las actividades y logros del gobierno de Oaxaca, sin embargo, debo decirle que la fracción parlamentaria de Morena hará un análisis minucioso de lo que hoy se informa, seremos respetuosos pero haremos las observaciones puntuales y cuestionaremos todo lo que pretende informarnos”, aseguró Nancy Benítez.

En su intervención la diputada Liz Hernández Matus del grupo parlamentario de Morena resaltó que el panorama general en Oaxaca es desolador y adverso para la población, porque se padece una crisis sin precedentes en materia social, política y económica, con instituciones socavadas por la frivolidad y el dispendio de la mayoría de secretarios y secretarias de estado.

La legisladora Melina Hernández Sosa, del mismo grupo parlamentario, resaltó que el actual gobierno no logró combatir el rezago económico y social de Oaxaca a pesar de todo el apoyo que tuvo por parte del Gobierno Federal.

En su oportunidad, Lizbeth Anaid Concha Ojeda, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y a nombre de su partido, hizo un reconocimiento al Titular del Ejecutivo por el cumplimiento de su obligación constitucional ya que este informe representa un ejercicio fundamental en materia de transparencia y rendición de cuentas.

En su participación, Víctor Raúl Hernández López diputado del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, mencionó que es de reconocerse las inversiones económicas y los alcances de lo informado, pero este ejercicio de rendición de cuentas no se estableció para aplaudir lo que por obligación un buen gobierno debe hacer.

El congresista Noé Doroteo Castillejos, del Partido del Trabajo, mencionó que el gobierno que fenece es un sexenio perdido y un caos total. Salvo honrosas excepciones los titulares de las dependencias ya no despachan o han desatendido su responsabilidad, quizá sea porque no muchos de ellos no crecieron en Oaxaca por lo que carecen de arraigo y compromiso.

La diputada integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Eva Diego Cruz, aseguró que haciendo un balance general no se llegó a la meta en este gobierno, a pesar de las estadísticas que se dieron a conocer la realidad de los pueblo de Oaxaca es muy distinta ya que se continúa en números rojos de pobreza y marginación.

La representante del Partido Unidad Popular Xóchitl Jazmín Velázquez Vásquez, resaltó que los retos que enfrentó la actual administración fueron enormes, pero Oaxaca no tuvo un gobierno a la altura de la responsabilidad.

Adriana Altamirano Rosales, diputada del Partido Nueva Alianza lamentó que esta sesión solemne se haya realizado en una sede alterna por los diversos reclamos de la ciudadanía y aseguró que este informe se revisará de manera minuciosa.

Realizada la recepción del Informe, el Congreso Local citará a comparecer a las y los titulares de las distintas dependencias para que informen detalladamente sobre el estado que guarda la administración pública estatal.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario