Cumple 72 horas bloqueo en el Istmo por damnificados de sismos en 2017

-Dijeron que el bloqueo lo van a mantener por tiempo indefinido.

-Exigen el pago del apoyo de 10 mil pesos para mil 100 familias que forman parte del segundo censo de damnificados.

Jorge Acevedo

Tehuantepec, Oaxaca.- Este viernes un grupo de damnificados por los sismos de septiembre de 2017, se sumaron al bloqueo carretero que se mantiene desde hace 72 horas en la carretera Oaxaca-Tehuantepec, a la altura del Puente “El Caracol”, ya que afirman que el Gobierno del Estado no les ha entregado los apoyos que les corresponden por haber sido afectados en los sismos.

Los manifestantes dijeron que el gobierno de Alejandro Murat los ha engañado, ya que desde que se realizó el segundo censo, no se les han entregado los apoyos, aun cuando en una reunión acordaron que el monto que recibirían fuera reducido de 15 mil a 10 mil pesos, por ello indicaron que el bloqueo se mantendrá hasta que concluya la administración muratista.

Los damnificados piden la intervención del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, ya que el Gobierno del Estado no los ha atendido ni resuelto sus demandas, asimismo comentan que es probable que la actual administración estatal no pague estos apoyos, ya que no tienen recursos para hacerlo, aun cuando estos pagos se debieron haber hecho hace varios meses.

De esta situación responsabilizan al Secretario General de Gobierno Francisco Javier García López, ya que con él han tenido varias reuniones, en dónde se han comprometido en pagarles el apoyo que le corresponde a cada una de las mil 100 familias que están en esta situación, por lo que reiteraron que el bloqueo se mantendrá por tiempo indefinido.

Es importante recordar que el pasado 19 de octubre, un grupo de damnificados se manifestó frente a palacio de gobierno en la ciudad de Oaxaca, esta protesta fue porque no se cumplió el acuerdo de que los apoyos serían pagados entre el 10 y 14 de octubre, además mencionaron que la primera fecha que se manejó para el pago del apoyo había sido el 30 de junio y tampoco se cumplió.

Este bloqueo afecta a cientos de automovilistas y transportistas que utilizan esta vía de comunicación que va de Tehuantepec a la ciudad de Oaxaca de Juárez, hasta el momento las autoridades del Gobierno del Estado se han visto rebasadas por este tipo de problemas, mismos que es poco probable que se resuelvan, ya que están en el cierre del sexenio.

