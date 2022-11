Cada quien jala por su lado, parece que no hay coordinación entre Gobierno del Estado y ayuntamiento capitalino para resolver problema de la basura

-El Gobernador dispuso el terreno de la ex fábrica de triplay para depositar la basura de la capital, fue el ayuntamiento quien la retiró por molestia de los vecinos.

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El problema de la basura en la ciudad de Oaxaca de Juárez se ha encontrado con algunas dificultades, tan solo en esta semana han intentado depositar los desechos sólidos en dos terrenos y en ambos han encontrado resistencia de parte de quienes habitan alrededor de esos terrenos, además parece que no hay coordinación entre el Gobierno del Estado y el ayuntamiento.

Y es que este jueves el Gobernador Alejandro Murat informó que había dispuesto del terreno de la antigua fábrica de triplay para que ahí se depositaran, de manera temporal, los desechos que se generan en la capital oaxaqueña, sin embargo al parecer no tomó en cuenta al ayuntamiento capitalino, porque fue la autoridad municipal quien mandó retirar los desechos luego de varias horas de bloqueo por parte de los vecinos de San Juan Chapultepec.

La postura de los habitantes de los terrenos en la ex fábrica de triplay en la capital y en San Agustín Etla es entendible, ya que a nadie nos gusta que nos vayan a tirar la basura, pero también esto puede ser un indicativo de que al parecer no hay coordinación entre el Gobierno del Estado y el ayuntamiento capitalino.

La decisión que tomó el gobernador de disponer de un espacio que es propiedad del Gobierno del Estado está dentro de sus facultades, sin embargo el método que utilizó no fue el adecuado, los vecinos dijeron que no fueron tomados en cuenta, sobre todo porque ese terreno está dentro de la agencia de San Juan Chapultepec, muy cerca de la central de abastos y del centro histórico.

Este problema pudo no haberse presentado, si las autoridades municipales y estatales hubieran buscado otro espacio para depositar los desechos, antes de que el de Zaachila se llenara, los avisos fueron muchos, pero las anteriores administraciones no hicieron nada al respecto y ahora el gobierno de Martínez Neri tiene que remar contra corriente, mientras que Murat busca que de aquí en lo que termina su gobierno no haya más broncas con la basura.

Y es que si algo ha caracterizado al actual Gobierno del Estado, es que a nivel nacional e internacional han proyectado una imagen buena de Oaxaca, sin embargo los problemas siguen, los bloqueos no cesan, las manifestaciones continúan y al parecer van a ser muchos pendientes que deje a la próxima administración que encabezará Salomón Jara.

