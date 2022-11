Nada que negociar con vendedores del Muro Bulevar: Irineo Molina

-Este martes el Alcalde se reunió con los comerciantes de frutas y aguas frescas asentados en bulevar “Francisco Fernández Arteaga, se les presentó el diseño, no se reubicarán hasta que la obra esté terminada y tres de cinco ya aceptaron y firmaron.

Sergio Vázquez Herrera.

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Tuxtepec Irineo Molina Espinoza informó que el pasado martes sostuvo una reunión con los vendedores de aguas y frutas que se ubican en el Muro Bulevar en la que se les explicó el diseño y que es una obra completa, Molina Espinoza dijo tajante que “nada se tiene que negociar, que tres de los cinco comerciantes asentados en esa zona ya están de acuerdo y siguen el dialogo con los dos que aún no aceptan su reubicación a los módulos proyectados como parte de la construcción del parque lineal “Río Papaloapan” en sus fases I y II.

En entrevista colectiva a medios de comunicación, el munícipe señaló: “le dije a los locatarios que venden agua y frutas en el Muro Bulevar que el hecho de rehabilitar estos módulos en esta última propuesta de SEDATU, porque en un inicio, cuando se empezó a construir hay naves comerciales y la idea es que ellos que están como ambulantes en el Muro Bulevar las ocuparan pero dijeron que no y quieren seguir vendiendo pie de la banqueta porque sus principales clientes llegan en vehículos”.

Dijo que ante ello la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que es la que financia la obra con recursos federales decidió “construir nuevas casetas con comedores para que ellos ahí se instalen, son cinco los vendedores que expenden en esta zona, tres de ellos ya están de acuerdo y firmaron, dos son los que no han aceptado y estamos platicando con ellos, siempre la ruta va a ser el diálogo”.

Molina Espinoza aseguró que entiende su desconfianza y su temor pero que todos los acuerdos los están haciendo ante Notario Público, “en el dialogo que se tuvo el día de ayer estuvieron los vendedores, el Notario Público y la Síndica Procuradora quienes llegamos a un acuerdos mismos que se notarían cuando tiene la certeza de que lo que estamos ofreciendo SEDATU y Gobierno Municipal se va a cumplir”, asentó.

Comentó que existe un puesto que esta cerrado y que con ese no hay inconveniente, que se van a salvaguardar sus derechos pero no hay mucho que negociar, “son cinco los que están abiertos, tres ya acordaron y firmaron y se está negociando con dos más, el dialogo es sencillo es explicarles como es el diseño para que lo conozcan, que estén enterados de que es una obra completa y que se saldrían del lugar que están ocupando actualmente cuando ya esté terminados los módulos, no es sacarlos desde ahorita sino hasta que ya estén concluidos”.

Agregó que los trabajos para esta obra que albergará a los comerciantes de aguas y frutas en el bulevar “Francisco Fernández Arteaga” ya está por iniciar.

Cabe mencionar que en días pasados, los vendedores de coco y aguas frescas que tienen sus locales en esta zona de Tuxtepec afirmaron que no tenían ningún acuerdo con el Gobierno Municipal para su reubicación a los nuevos locales que contempla esta obra en el parque lineal.

En ese entonces expusieron que ya habían sostenido reuniones con el Presidente Irineo Molina Espinoza pero que hasta ese momento no habían firmado ningún documento, no les habían presentado el proyecto y que no estaban dispuestos a abandonar los lugares que ocupan actualmente.

Hoy ya hay una avance con la firma de aceptación de reubicación de tres de los cinco vendedores de frutas y aguas establecidos en este paseo y se espera que en los próximos días a través del dialogo ambas partes puedan llegar a un acuerdo.

