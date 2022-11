Impide Ejido Tuxtepec regularizar colonias

-Por intereses económicos no acepta el Dominio Pleno ni quiere que se legalicen esos solares que fueron lotificados en las parcelas lo que no permite darles certeza jurídica.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- Intereses económicos del Ejido Tuxtepec impiden la regularización de los solares que fueron lotificados en parcelas, por lo que las familias que habitan en esos predios no tienen certeza jurídica, señaló la Coordinadora de Asuntos Agrarios Nelly Pérez Merino.

Indicó que el área a su cargo se ha dado a la tarea de verificar colonia por colonia la situación que guarda cada una de ellas en relación al origen de la tierra, si es ejido, propiedad federal o privada, apuntó que las que son propiedad privada de inmediato se canalizan al INSUS, mientras que en ejidos hay otra forma de regularizar que se llama “cambio de destino”, en el que pasa de tierra ejidal a asentamiento humano, pero en este caso el mismo ejido es el que pide la certificación a través del Registro Nacional para que se les extiendan los Títulos de Propiedad, esa es otra forma de regularizar aquellas colonias que están asentadas en parcelas, asentó.

La Coordinadora de Asuntos Agrarios afirmó que en los ejidos de Sebastopol, Las Limas, Camarón, Papaloapan y Santa Teresa que son los que están alrededor de la cabecera municipal de Tuxtepec, no existe ningún problema porque otorgan el Dominio Pleno y el Cambio de Destino.

Señaló que la problemática más fuerte es con el ejido Tuxtepec, debido a que no acepta el Dominio Pleno ni quiere que se regularicen de manera legal esos solares que ya fueron divididos de alguna parcela y, en esos casos no se les puede dar la certeza jurídica a las personas porque están todavía bajo el régimen del ejido y mientras este no lo autorice, no se puede regularizar. Dijo que precisamente son los que habitan en esas colonias las que más llegan a solicitar el trámite para legalizar la pertenencia de sus lotes, pero no se les puede ayudar porque dependen del ejido.

Aseveró que este problema se da por los muchos intereses que existen en el ejido y el más fuerte es el económico porque en la compra-venta el ejido hace su “regularización” porque el ejido es quien les extiende una Constancia de Adjudicación y ese es el único documento que poseen, pero no es un documento legal que les pueda servir como garantía para un préstamo, crédito para vivienda, porque solo le acredita a posesión de la tierra pero no la titularidad.

Nelly Pérez Merino indicó que son colonias irregulares que no están registradas en el padrón del Ayuntamiento, pero esto se debe a que no tienen una documentación que sea legal para que puedan ser incluidos en este padrón del municipio, porque de hacerlo, esto conlleva una responsabilidad muy grande ya que de hacerlo esas colonias van a pedir los servicios de agua, drenaje y/o basura sin aportar nada al municipio.

Indicó que hasta este momento tienen detectadas 28 colonias que “se encuentran en esta situación por estar asentadas dentro de este ejido Tuxtepec, aunque hay más y todavía siguen fraccionando”.

Asentó que desafortunadamente no se puede hacer nada para regularizarlas ya que esto depende de que la Asamblea del Ejido autorice.

“Es un proceso ilegal porque la tierra o la parcela es indivisible de acuerdo a la Ley Agraria pero sin embargo lo hacen, la solución sería que el ejido llegara a una decisión de regularizar quizás las colonias que ya están pobladas y detener aquellas que están en proyecto”, concluyó.

