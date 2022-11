Tuxtepec no está para rechazar recursos: Irineo Molina

-No hay riesgo de que se pierda recurso por obras de SEDATU afirma el Presidente Municipal.

-La Ley da un plazo de tres meses del 2023 para que se concluyan.

-Gestionan que no se vayan los 30 MDP que no se invirtieron por negación de locatarios a qué se reconstruyera el mercado “Flores Magón”.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- No existe ningún riesgo de que se pierdan recursos por no terminarse las tres obras que construye la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en Tuxtepec, señaló el Presidente Municipal Irineo Molina Espinoza y agregó que están en pláticas con el Gobierno Federal para que los más de 30 millones de pesos que se invertirían en el mercado “Flores Magón” y que no se ejecutaron ante la negación de los locatarios, no se vaya y se invierta en otra obra para esta ciudad.

Señaló que si bien estas obras están programadas para concluirse en este año, aún se tienen unos meses del 2023 para terminarlas. “SEDATU y la constructora dicen que van a tiempo, pero no hay riesgo de que se termine este año y las obras queden inconclusas porque la Ley Federal de Coordinación Fiscal, señala que los recursos de las obras que estén en tránsito se pueden conservar. Tenemos tres meses para que queden las obras por lo tanto hay un plazo hasta el mes de marzo”, apuntó Molina Espinoza.

En el caso de la no aplicación de más de 30 millones en el mercado “Flores Magón”, se está considerando con la Presidencia de la República poder invertirlos en otra obra, “aún no lo definen y ojalá que se quede ese recurso porque es una muy buena inversión federal”, externó.

“Sabemos que por una problemática social no se pudo construir pero buscaremos alternativas porque necesidades hay muchas; ya tenemos un proyecto pero está en reserva”, indicó.

Irineo Molina Espinoza dijo que son pocas las dependencias que en esta administración tienen recursos para invertir y estas son SEDATU, IMPI, SCT y CONAGUA Y son las únicas con las que los Ayuntamientos pueden gestionar obra pública ya que no hay ninguna otra ventanilla, SEDATU tiene una bolsa impresionante, “Tuxtepec fue elegido, de la Cuenca del Papaloapan, es el único que por su tamaño le está invirtiendo y hoy Tuxtepec no está para rechazar recursos”.

Cabe señalar que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) construye en esta ciudad el mercado “Díaz Mori” en el que se aplican 45 millones de pesos, el parque lineal “Río Papaloapan” en sus dos etapas sobre áreas del Muro Bulevar que abarcarán alrededor de dos kilómetros de largo, así como el parque de la colonia Los Mangos, las cuales de acuerdo a sus proyectos y contratos deberían terminar su construcción en el mes de octubre.

Es de mencionar que para Tuxtepec, la SEDATU destinó 300 millones de pesos para cuatro obras, de las cuales una no se concretó qué fue el mercado “Flores Magón”. Estas obras forman parte de los proyectos que fueron propuestos a la dependencia para que se ejecutaran a través del Programa de Mejoramiento Urbano y son parte de la Estrategia Nacional para atender a los municipios que como Tuxtepec, es considerado por su alta población y la inseguridad que presenta.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario