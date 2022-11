En Oaxaca la carrera por la candidatura a la Presidencia es de dos, Claudia y Marcelo

-Salomón Jara y su grupo han manifestado su apoyo abierto hacia la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

-El grupo contrario al Gobernador Electo, está apoyando a Marcelo Ebrard

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La carrera por la candidatura de Morena a la Presidencia de la República parece que es de dos, pues así se ha visto en los últimos días, a menos en el estado de Oaxaca y es que diversos actores políticos se han pronunciado a favor de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard.

Poco a poco se han ido definiendo las inclinaciones de Diputados Locales, Federales, Presidentes Municipales y referentes de Morena, a Claudia Sheinbaum la respalda el Gobernador Electo Salomón Jara y el grupo político que lidera, pues apenas hace unos días dijo abiertamente que apoya a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

El grupo que no está con Salomón Jara y que en varias ocasiones han caído en guerra de declaraciones con el mandatario electo, son quienes están apoyando a Marcelo Ebrard, ambos grupos están recorriendo el estado conformando los comités municipales a favor de Claudia y de Marcelo.

Poco y nada se ve de las otras dos “corcholatas” de Morena, es decir el Senador de la República Ricardo Monreal y del Secretario de Gobernación Adán Augusto López, ambos han sido recibidos por Salomón Jara, sin embargo hace unos días ya dijo que su “pecho no es bodega”, por eso se pronunció abiertamente hacia Claudia Sheinbaum y su grupo de seguidores, también han hecho lo mismo.

Quien también ha manifestado su abierto apoyo a Marcelo Ebrard es Alberto Esteva Salinas, aunque no se le vio en la conferencia de prensa que ofrecieron este domingo un grupo de diputados locales y federales, quienes señalaron que están trabajando en la conformación de los comités municipales a favor del Canciller.

Los de Morena dicen que no hay “tribus” al interior del partido, aunque la realidad diga lo contrario, hasta ahora no ha habido una desbandada de militantes al momento de la definición de las candidaturas, pero la candidatura a la Presidencia de la República es otra cosa, hay quienes dicen que algunas de las “corcholatas” que no sean ungidas, podrían irse a otros partidos, pero eso, el tiempo lo dirá.

Comentarios

