FIPOO exige a Gobierno del Estado que realice obras pactadas

-Instalaron un plantón en el centro histórico de la capital oaxaqueña

José Cruz/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La mañana de este jueves el Frente Indígena de Pueblos Olvidados de Oaxaca (FIPOO), instaló un plantón de manera permanente en el crucero de Independencia y Crespo en pleno Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez, exigen que el Gobierno del Estado cumpla con los compromisos pactados.

Los manifestantes atravesaron unidades particulares para impedir el paso de los vehículos, situación que provocó afectaciones graves a la circulación en el centro de la capital oaxaqueña, sobre todo porque también bloquearon otros puntos en esa zona, provocando la molestia de la ciudadanía en general, que una vez más resultó afectada.

La organización pide que el Gobierno del Estado de cumplimiento a obras sociales que están pactadas en comunidades dónde el FIPOO tiene presencia, entre las comunidades se encuentran Monte Verde, San Carlos Yautepec, San Francisco Sola de Vega y San Pedro Juchatengo, los manifestantes dijeron que no se van a retirar hasta tener una respuesta favorable.

Las obras pactadas, según el FIPOO son techados en escuelas, apoyos para construcción de viviendas, incluso dijeron que los proyectos ya están validados, por lo que no se explican el por qué no se han liberado los recursos para realizar estas obras, además dijeron que su preocupación es que estos proyectos no se lleguen a concretar por el cambio de la administración estatal.

