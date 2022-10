Buscan que más de 292 comunidades de la Cuenca sean catalogadas como indígenas

–Ya se registraron más de 50 comunidades de Ojitlán, le toca el turno a asentamientos de Tuxtepec

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Jefa del Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas en Tuxtepec, Lucina Martínez Regules señaló que pretenden que sean alrededor de 292 las comunidades de 9 municipios de la región, las que sean catalogadas como indígenas.

Explicó que esto es parte del programa llamado “Derechos Indígenas”, y ya están en la jornada de registro, y al momento suman ya 52 comunidades registrada de Ojitlán y este martes iniciaron con las comunidades de Tuxtepec, posteriormente estarán en Valle Nacional, Chiltepec, Jacatepec y Loma Bonita.

El registro es voluntario, ya que son los habitantes de cada una de estas comunidades los que deciden si se registran o no, y lo que deben de cumplir principalmente es el elemento de identidad cultural, que no solo es la lengua, también incluye la parte cultural, organizativa; de ser insuficiente la información, no se autoriza el registro, pero más adelante pueden volver a solicitarlo, proporcionando más elementos de su identidad cultural.

Con este registro, se busca actualizar el catálogo de comunidades indígenas que se elaboró con información del INEGI en el año 2010, y que solo contempla el aspecto de la lengua, dejando a fuera a muchas comunidades, no solo para beneficios, también en temas de impartición de justicia, se espera que en diciembre se concluya este registro.

