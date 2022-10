Multarán a padres de familia de menores que manejan motocicletas

-Detectan niños de 8 a 12 años conduciendo este tipo de vehículos de transporte

-Niñas y niños, víctimas de la siniestrada vial en motocicletas

Sergio Vázquez

Tuxtepec, Oaxaca.- Las motocicletas representan un peligro significativo de salud para la población infantil y juvenil, los accidentes de menores con consecuencias graves van en aumento en el municipio de Tuxtepec y para prevenir y evitar más accidentes de menores de edad que manejan este tipo de vehículos de dos ruedas, se implementa un programa de pláticas, talleres y cursos dirigidos a niños, padres de familia y población en general; además de que se proponen sanciones para los padres que permitan que un niño maneje este tipo de transporte que pone en riesgo su vida y la de terceros en caso de un accidente.

El Coordinador Municipal de Tránsito y Vialidad Luis Alfonso Reyes comento que derivado de un accidente grave en motocicleta que se suscitó el pasado 3 de octubre en a comunidad de San Juan Bautista de Matamoros en el que se vieron involucrados una menor de 14 años y un adulto de 30 años y a solicitud de la Autoridad Auxiliar Ricardo Gutiérrez acudieron a esa población a impartir pláticas, talleres y cursos para exponer a la gente el riesgo que conlleva que un niño maneje estos vehículos de motor de dos llantas.

De ahí nació la idea de poner en marcha una campaña que ya está en marcha, con el objetivo de concientizar a la población y sobre todo a los padres de familia del peligro que corren sus hijos al permitirles conducir una motocicleta. En este programa participan Policía Vial, Regiduría y Dirección de Seguridad Pública Municipal incluyendo el área Jurídica así como Movilidad y Protección Civil.

Apuntó que durante las pláticas han encontrado que hay niños entre los 8 y 12 años que conducen una motocicleta que dé acuerdo a lo que los mismos menores han comentado lo hacen por necesidad.

Indicó que si bien los menores no entienden las medidas preventivas y restrictivas, después de conversar con los niños también se hará con los padres de familia ya que son ellos los directamente responsables de que sus hijos conduzcan las motocicletas. “Los padres saben perfectamente que los niños no pueden tener una licencia de conducir, que por Ley no está permitido otorgarla salvo algunas excepciones, del daño físico y económico que enfrentan en el caso de que sean partícipes dé un accidente”.

“Hoy estamos trabajando en ello, les decimos a los menores del riesgo que corren, damos recomendaciones, pero también proponemos a las sanciones que pueden ir desde multas hasta la detención de la motocicleta, estas sanciones las decidirá en asamblea la propia comunidad la cual estará comprometida a cumplirlas ya que firmarán una minuta de acuerdos, pero serán ellos quienes decidan, no el gobierno”.

Luis Alfonso Reyes aseveró que además de los cursos y talleres, a través del área que coordina comenzará a colocar señalética para evitar accidentes de motociclistas en las comunidades y cabecera municipal de Tuxtepec.

