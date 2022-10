“Vuelta en U”, nombre del proyecto de Ulises Ruíz en busca de la Presidencia de la República

-El ex Gobernador de Oaxaca reiteró su intención de buscar la Presidencia de la República por la vía independiente

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Una vez más el ex Gobernador de Oaxaca Ulises Ruíz Ortíz, dio a conocer su intención de buscar la Presidencia de la República por la vía independiente, para ello publicó un video en sus redes sociales, en dónde da a conocer el proyecto que denominó “Vuelta en U”.

En el video el exmandatario oaxaqueño inicia con la frase “tú eres el próximo pobre”, además hace referencia a que el dinero cada vez alcanza para menos, que nadie nos ayuda a pagar las tarjetas, la renta, el préstamo, que en la actualidad uno trabaja muy duro y cada día la situación es más difícil.

Señala que en este gobierno hay 6 millones de pobre más y que los próximos en entrar “son tú y tu familia”, como ejemplo menciona que varias personas han perdido sus casas, por lo que solo existen dos opciones, seguir por el mismo camino que lleva a un precipicio o dar “Vuelta en U”.

Ruiz Ortiz explica que “Vuelta en U”, significa construir un país en dónde se tenga más quien se esfuerza más, quién trabaja más, quién estudia más y quién se chinga más y no quienes únicamente extienden la mano, agregó que este proyecto es para mejorar la economía y mandar a la fregada a esos políticos que viven de los impuestos de los mexicanos.

El video lo finaliza diciendo qué en 2024, respetando los tiempos del Instituto Nacional Electoral (INE), para presentar su intención de ser candidato independiente a la Presidencia de la República.

Así lo publicó en su cuenta oficial de twitter: “Tú eres el próximo pobre. Y si no hacemos algo ahora, no habrá futuro para nadie. Aún hay tiempo; con las reglas del INE me registraré como candidato independiente a la presidencia de México, para que juntos recuperemos el rumbo”.



