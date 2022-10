Hasta 8 de cada 10 personas presentan una enfermedad mental en Tuxtepec: UNEME CAPA

-Las enfermedades que más registran son la ansiedad y la depresión.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora este lunes la Encargada de la UNEME-CAPA Tuxtepec Erika del Carmen Gómez González, dijo que tras la pandemia la población se vio muy afectada, y de 10 pacientes que acuden a la institución entre 7 y 8 padece ansiedad y depresión.

Explicó que estas enfermedades deben de tratarse como cualquier otra enfermedad y vienen acompañadas de síntoma como dejar de sentir la motivación que comúnmente realizan, pérdida del apetito, del sueño, angustia, además de que no tienen ganas de ir a trabajar ni de bañarse.

Puntualizó que de los 10 pacientes 7 y 8 son de depresión y ansiedad, casos que no se tenían o no se reportaban hasta antes de la pandemia, cuando solo iban jóvenes por algún tipo de adicción.

Aunque no hay un rango de edad, de quienes presenten más estas enfermedades, puntualizó que debido a que han empezado a trabajar con escuelas, un 74% de los alumnos, presentan un problema de salud mental.

Para evitar que los jóvenes caigan en estas enfermedades es importante que desde la familia haya limites sanos, que haya reglas claras, no dar y otorgar cosas de manera fácil, y que en las escuelas trabajen en espacios sanos, para que los jóvenes tengan en que distraerse.

Llamó a los padres de familia, a acudir con sus hijos al CAPA en caso de que detecten algunos de los síntomas que mencionó.

