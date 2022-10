Falso que haya acuerdo con FEMSA para entregarle fábrica de San Agustín Etla: Diputado Luis Alberto Sosa

-El legislador explicó que se trata de una falsa información, precisó que nada tiene que ver las gestiones que ha hecho con FEMSA con ese problema.

Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- El Diputado Local Luis Alberto Sosa Castillo pidió a los pobladores de San Agustín Etla, que estén muy conscientes ahora que van a elegir a sus autoridades, ya que se ha dado una información errónea, con relación a que estaría entregando una fábrica que está en disputa desde hace varios años, lo cual dijo es falso.

Aclaró que esta falsa información surge de las gestiones que ha realizado el legislador con la empresa FEMSA, a la que supuestamente le estaría entregando la fábrica, además indicó que existe una amistad con uno de los trabajadores, quien lo ha ayudado con algunas gestiones y no tiene nada que ver con un acuerdo político.

Asimismo indicó que él no se mete con los temas relacionados con temas agrarios, por lo que reiteró el llamado a la población a que analicen esta situación al momento de elegir a sus autoridades de manera libre, refirió que trabajará en beneficio de la población sin importar quién quede al frente del ayuntamiento, pues su compromiso es con la ciudadanía.

Sosa Castillo comentó que para no entorpecer la elección, no asistirá al municipio de San Agustín Etla, pues uno de los que aspiran es familiar de él y no quiere que se sigan haciendo comentarios de ese tipo, cuando no tiene nada que ver, reiteró que él trabajará con quien quede en la presidencia municipal, porque su objetivo es ayudar a la población.

