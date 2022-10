Presenta ayuntamiento de Oaxaca estrategia para manejo de residuos sólidos

-La estrategia consiste en la separación de residuos en orgánicos, inorgánicos y reciclables, cada uno tendrá un fin diferente dijeron las autoridades

-El edil hizo entrega de 7 camionetas de 3 toneladas que serán las encargadas de levantar los residuos orgánicos

José Cruz/Jorge Acevedo



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este miércoles el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, dio el banderazo de salida de 7 camionetas de 3 toneladas, que serán las encargadas de realizar la recolección y traslado de los residuos sólidos de las colonias, barrios y agencias de la ciudad capital, el evento estuvo encabezado por el Presidente Municipal Francisco Martínez Neri.





En su mensaje el edil capitalino comentó que el modelo para el manejo de los residuos les llevó “un buen rato” elaborarlo y surgió a partir de la problemática del basurero municipal ubicado en la Villa de Zaachila, de ahí la importancia de separar los residuos sólidos, porque no se puede hacer lo mismo que hace 40 años, ya que eso generó la actual problemática.

Detalló que los residuos orgánicos representan el 42 por ciento de la cantidad de basura que se produce en la capital, esos desechos serán transportados por las camionetas adquiridas a espacios especiales, incluso dijo que son varios lugares habilitados para tal fin y que además hay varios municipios conurbados que le han pedido que se depositen los residuos orgánicos en sus espacios.

En el caso de los desechos reciclables, se deben seguir trabajando sobre la misma base para generar recursos que beneficien a algunas personas, entre ellas los trabajadores sindicalizados que están en el área de limpia pública, pues el edil comentó que es válido que ellos puedan beneficiarse de la venta de los desechos reciclables.

Con relación a los desechos inorgánicos que no son reciclables, Martínez Neri explicó que se van a seguir compactando, pues se han llevado algunas muestras a la empresa Cruz Azul, misma que están a favor de eso, pues esos residuos los pueden utilizar como combustible para los hornos, quedando así, unicamente un porcentaje mínimo de residuos que se van a destino final.

En este plan de trabajo queda pendiente el espacio dónde se depositarán esos residuos que no son orgánicos, que no son reciclables y que no se pueden compactar, para ello esperan contar con la ayuda del Gobierno del Estado, ya que este modelo va a ser exitoso y se puede retomar en las ciudades más grandes de la entidad como Tuxtepec y Salina Cruz, entre otras.

