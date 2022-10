Cuidado con las víboras; van 14 casos de mordedura en la Cuenca: JS3

-Cuando se presenta un caso, primero es atendido en un centro de salud cercano y posteriormente enviados al hospital general

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Encargada del área de Vigilancia epidemiológica de la Jurisdicción Sanitaria número 3 Nelly Donaji Cruz Gómez, señaló que hasta la semana 39 se tienen 14 casos de agresiones de víboras o serpientes.

Entre los municipios en donde se han presentado estos casos son San Juan Cotzocón, Valle Nacional, Tuxtepec, Ixcatlán, Jalapa de Díaz, San José Independencia y Ojitlán, siendo todos enfermos que son referidos al Hospital General de Tuxtepec.

Explicó que cuando se presenta un caso de este tipo, primero las personas son atendías en su centro de salud, en donde se les pone el antídoto y son enviados al hospital general, para que sigan atendiéndose, sin que hasta el momento ellos tengan un reporte oficial de una defunción, pero no descartan que no tengan defunciones en la región.

Exhortó a no “chupar” el veneno con la boca, y que si alguien quiere ayudar que traslade a la victima a un centro de salud, y no aplicar nada para no infectar la herida, además de que tampoco se haga un torniquete, para que no haya complicaciones en las personas que sufrieron de la mordedura.

En caso de una mordedura de serpiente o víbora, pidió a los ciudadanos que acudan a su centro de salud, y así hacer lo necesario, ya que en todos, y principalmente en los más lejanos se cuenta con este suero o antídoto.

