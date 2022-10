Condena DDHPO agresión a reportero en Oaxaca

-Reconoce titular que se deben reforzar las acciones y señalar aquello que aún no se ha hecho.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) Bernardo Rodríguez Alamilla, condenó la agresión que sufrió el reportero de TVBUS José Luis Jerónimo Cruz, cuando cubría el bloqueo que instalaron habitantes de Santa Cruz Xoxocotlán en el crucero de la Ex Garita.

En entrevista, comentó que no se debe permitir la agresión hacia los reporteros y periodistas, ya que ellos son los encargados de informar a la ciudadanía de lo que ocurre, es por ello que es deleznable que se les agreda, cuando lo único que están haciendo es su trabajo.

Agregó que lamentablemente el estado de Oaxaca es de las entidades con mayor índice de agresiones a periodistas, sobre las recomendaciones que se han hecho para disminuir estas agresiones, comentó que se deben reforzar las acciones y señalar aquello que aún no se ha hecho, como el prevenir que se cometan esas agresiones.

Y es que durante la cobertura que se hacía del bloqueo en el crucero de la Ex Garita, un mototaxista se acercó al reportero, a quien empujó y le pidió que borrara el material, petición que el agredido no aceptó, provocando la molestia de su agresor, lamentablemente muchas personas actúan de esta manera bajo el pretexto de estar en una protesta y no querer aparecer en fotografías o videos.

Todo inició porque un grupo de mototaxistas estaban discutiendo con los manifestantes, situación que el reportero empezó a documentar, esto no agradó a uno de los ruleteros, por lo que se le fue encima, una mujer encaró al agresor y le dijo que lo dejara en paz, ya que él estaba haciendo su trabajo, asimismo otros compañeros reporteros se acercaron para respaldarlo.

