Exigen burócratas de la delegación Fiscal en la Cuenca, condiciones laborales o nuevas oficinas al gobierno Estatal

-El espacio se redujo más del 50%, y al ir reincorporando más personal, ya es insuficiente.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Trabajadores del Centro Integral de Atención al Contribuyente, anteriormente Recaudación de rentas, están inconformes debido a que el gobierno del estado no le pone interés a las malas condiciones en las que están, y por lo tanto no pueden trabajar.

La Integrante del sindicato de burócratas en la Cuenca, Francisca Andrea Salud Chicati dijo que, desde el mes de septiembre, algunos de los sindicalizados que se mantenían en pandemia regresaron a laborar, pero se enfrentan a que no hay condiciones adecuadas para que puedan laborar “lo único que pedimos es que la Secretaría ponga interés, sin embargo, no hay mobiliario, no hay donde sentarnos, ya no cabemos aquí, somos 24 personas que elaboramos, si es necesario que vengan y nos busque un lugar”.

Explicó que debido a que el gobierno municipal les solicitó una parte de su departamento para lo que será la oficina de enlace de Relaciones Exteriores, están en un lugar más reducido, por lo que piden que la secretaría de Finanzas del Gobierno del estado, les busque un lugar idóneo para trabajar.

Así mismo, agregó que hay cosas inventariadas que tienen almacenadas y que ya solicitaron que les recogieran, y no lo han hecho, por lo que no las tienen almacenadas ocupando un espacio que ellos pueden ocupar.

A pesar de esta inconformidad, seguirán esperando a que el gobierno del estado ponga atención al problema, y de no ser así, no descartan seguir manifestándose.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario