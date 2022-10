Más del 50% del padrón de contribuyentes en Tuxtepec no paga ni agua potable, ni basura

-No descartan enviar invitaciones para que paguen sus impuestos.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A pesar de que en los primeros meses del año, hubo descuentos para el pago de impuestos en Tuxtepec, aún hay renuencia en el pago del agua y basura, ya que más del 50% de las cuentas que se tienen, no están al corriente.

El Jefe de Ingresos Victorio Alejandro Flores, dijo que en el pago del predial hubo más respuesta, ya que se logró que se pusiera al corriente el 51% del padrón que son alrededor de 52 mil cuentas.

Sin embargo, en el concepto de agua potable hay rezago ya que solo pagó un 48% del padrón, y aún queda un 52%, lo mismo ocurre con el aseo público, en donde solo se puso al corriente un 48%.

A pesar de que estos servicios son muy requeridos por la población, ésta no se suma y no paga estos impuestos, que no paguen sus impuestos se debe, puntualizó el jefe, a que no hay una sanción hacia los deudores, por lo que éstos tampoco se preocupan por pagar.

Para poder obtener un poco más de ingresos sobre todo en agua potable y aseo público, empezarán a enviar invitaciones para que paguen, sobre todo en los negocios como “auto lavados”, que son los que consumen un poco más de agua, para que se tenga una mejor respuesta al pago de estos impuestos.

El Jefe del área, exhortó a los ciudadanos a ponerse al corriente con sus pagos en los impuestos ya que, para poder mejorar los servicios básicos, es indispensable que la ciudadanía también colabore.

