Anuncia Club Rotario Tuxtepec cuenca, programa de sillas de ruedas para niños con capacidad motriz

-Aseguran que la fundación Hopen haven west, hará una donación sin precedentes de 2 millones 184 mil pesos en sillas de ruedas tipo PCI, por lo que esperan que familias que tengan algún hijo con este tipo de discapacidad asistan para que puedan ser beneficiados

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- Club Rotario Tuxtepec Cuenca, anunció este viernes que ya están disponible las fechas para los interesados que desean obtener una silla de ruedas tipo PCI enfocados para niños con una discapacidad motriz.

Este anuncio, se dio a través de la presidenta de este club

Dora Luz Marquez Díaz quien informó que esto es un acto sin precedentes, ya que la fundación Hopen haven west aportará más de 2 millones de pesos en donación de 150 y 200 sillas de ruedas tipo PCI con un valor de entre 15 y 20 mil pesos cada unidad, sin embargo comentó que los beneficiarios solo aportarán 500 pesos como gastos de recuperación y en caso de no ser posibles el propio club lo haría a través de benefactores.

Así también anunció que desde el 7 de octubre se estarán recogiendo los expedientes y así mismo tomar las medidas de los interesados ya que estas sillas se harán con medidas personalizadas por lo que espera la participación de los Tuxtepecanos así también como la de los municipios de la cuenca para que puedan ser beneficiados con estas sillas de ruedas y que estarán disponible en los primeros días de enero.

Por otro lado Michelle Baldomero integrante del Club Rotario anunció que en el mismo mes de enero se llevará a cabo el programa Enchulame la silla en su octava edición, por lo que espera que continúe la participación de la gente sobre todo de escasos recursos para reparar sus sillas de ruedas, en caso de que ya no lo van a utilizar espera que no los tire y los done al Rotario para repararlo y donarlo a otras personas que si lo necesiten

Por otro lado la presidenta del sistema DIF en Valle aseguró que el ayuntamiento cubrirá los costos de recuperación de todas los valientes que deseen darle mantenimiento a su equipo de movimiento en ruedas.

