Maestros de educación física bloquean aeropuerto de Oaxaca

-La terminal aérea cerró las instalaciones por el temor de que los manifestantes cometan actos de vandalismo

Mario Romero/Jorge Acevedo

Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.- Como parte de su jornada de lucha de 72 horas, profesores del nivel de educación física de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), instalaron un bloqueo en el acceso al aeropuerto internacional Benito Juárez, para presionar a las autoridades sobre el cumplimiento de sus demandas.

El personal del aeropuerto decidió cerrar la terminal aérea, ante el temor de que los docentes ingresen a las instalaciones y cometer algún tipo de acto vandálico, por lo que los usuarios no pueden ingresar para tomar su vuelo, además quienes están arribando, deberán permanecer en el interior hasta que los manifestantes se hayan retirado y no haya ningún riesgo.

En el transcurso del día los maestros se manifestaron en la sede del Congreso del Estado de Oaxaca, para exigir que intervengan para la solución de sus demandas, para trasladarse los manifestantes tomaron varias unidades del transporte urbano en el centro de la capital.

Entre las exigencias de los docentes está la conformación de una mesa de carácter resolutivo, en la que se les des respuestas favorables para los trabajadores, y no se den largas como lo vienen haciendo las autoridades, ya que lucha que emprenden tiene que ser histórica, pues el beneficio que se busca es para la base trabajadora.

Asimismo refieren que las autoridades los han mantenido con migajas, ya que en el nivel de educación física no se ha beneficiado a los trabajadores que tienen varios años de servicio y que hasta ahora no han recibido ningún incremento en sus cargas horarias, además que muchos de ellos no han logrado su basificación, el cual es un derecho que está consagrado en la constitución.

