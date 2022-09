Congreso de Oaxaca elimina paridad de género en municipios de sistemas normativos internos

-El IEEPCO había determinado que para 2023 todos los ayuntamientos de usos y costumbres cumplieran con paridad en sus cabildos.

Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- Han sido casi 7 décadas de lucha de las mujeres para tener derecho a votar y ser votadas y participar en la política, así como el tener paridad en los ayuntamientos, sin embargo, el Congreso del Estado de Oaxaca aprobó un dictamen en el que en los municipios que se rigen por el Sistema Normativo Interno, las mujeres ya no tendrán estos derechos.

Y es que en lo 417 municipios que se rigen por ese sistema, no será obligatorio que el 50 por ciento de los espacios sean ocupados por mujeres, esta situación provocó una discusión acalorada, ya que había legisladores a favor y en contra del dictamen, pues algunos consideraron que se trataba de un retroceso en la conquista de los derechos de las mujeres.

Quien abrió el debate por manifestar su posicionamiento en contra fue la Diputada Concepción Rueda, quien dijo que la reforma al artículo transitorio tercero del decreto 1511, va en contra de los derechos de las mujeres, quienes han luchado por décadas para lograrlos, incluso muchas de ellas dieron su vida por conseguirlos, incluso mencionó que con él se atenta contra el principio de progresividad de los derechos humanos.

Quien también se manifestó en contra del dictamen fue la Presidenta de la Mesa Directiva Mariana Benítez Tiburcio, dijo que hay razones de fondo válidas, preocupaciones genuinas de las mujeres en los municipios que se rigen por el Sistema Normativo Interno, pues en esos lugares existe mucha desigualdad estructural, sin embargo como mujer tienen un compromiso con la paridad, por lo que al aprobar el dictamen se mandó un mal mensaje a las mujeres.

Además, reclamó que no se aprobaron muchas iniciativas a favor de la paridad en todos los ámbitos, no solo en el tema de los Sistemas Normativos Internos, otra iniciativa que no se aprobó fue la ley 3 de 3, así como aquellas que defienden a la mujer de la violencia atroz de la que son presas todos los días, aspectos que ponen de manifiesto la incongruencia de la actual legislatura, al ser integrada en su mayoría por mujeres.

Una de las diputadas que estuvo a favor fue Melina Hernández Sosa, quien señaló que el decreto le ocasionó ser víctima de violencia por ser una mujer indígena, madre soltera, ya que tuvo que dejar su trabajo para irse a trabajar en su comunidad, dijo que lo que se debe buscar es capacitar a las mujeres para que puedan brindar un buen servicio a sus poblaciones, pues el decreto 1511 es sinónimo de simulación, de invisibilización en las comunidades indígenas.

Refirió que desafortunadamente en muchos de esos lugares ponen a mujeres en cargos públicos y son los hombres quienes toman las decisiones, convirtiéndolas en “juanitas indígenas”, pues las eligen solo para cumplir con un requisito y no por la capacidad que puedan tener para desempeñar su cargo, pues hay ejemplos de que a varias mujeres las destituyen, lo cual es una forma de cometer violencia política.

Por su parte la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez dijo cuando se aprobó el dictamen en mayo de 2020, no se consideró los periodos de mandato de los 417 municipios que se rigen por el Sistema Normativo Interno, de los cuales en 58 municipios el periodo es de un año, en 28 de año y medio, 2 municipios de 2 años y 329 de 3 años, además que el sistema de escalafón son diferentes en cada uno, haciendo irreal la gradualidad, incurriendo en una simulación.

Al momento de someter a votación el dictamen, se dio otro debate, ya que algunos legisladores pidieron que se tomara el voto de manera particular y no de manera general, para ello pidieron que se activara el tablero electrónico para que la población supiera quienes votaron a favor y quienes, en contra del citado dictamen, lo cual no ocurrió, ya que por cuestiones técnicas no fue posible.

Finalmente, el dictamen fue aprobado con 23 votos a favor y 14 en contra, ya que se encontraban 37 legisladores en el salón del pleno al momento de someter a discusión y aprobación del documento.

