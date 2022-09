Continua revisión de la legalidad de terminales foráneas en centro de Tuxtepec

-Está por vencer el plazo, y dependiendo que documentación presenten, van a determinar que hacer.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Jefe de Gabinete del Ayuntamiento de Tuxtepec, David Canché informó que sigue corriendo el plazo para que los representantes de 2 terminales de taxis foráneos, ubicadas en el centro de la ciudad, presenten toda la documentación que ampare el permiso de uso de suelo.

La documentación que se les requirió fue parte de un acuerdo con todas las partes involucradas, por lo que el plazo está por concluirse en próximos días y dependiendo de la documentación van a determinar que sigue.

Con los documentos que presenten los representantes de las terminales, algunas áreas del ayuntamiento como desarrollo urbano, policía vial, protección civil y otras más, determinarán que sigue y si es prudente que en el centro de la ciudad, haya terminales de taxis foráneos.

En caso de que no cuenten con toda la documentación o bien no la presenten, no descartan que haya sanciones a los representantes de estas terminales, todo dependiendo de lo que determinen las diversas áreas.

En el centro de la ciudad solo hay 2 terminales de taxis foráneos, y primero se solicitó la documentación de éstas 2, y hay otras 3 más en el boulevard Benito Juárez, por lo que no descartan que más adelante se solicite la documentación de estas terminales.

La revisión en la documentación y en este caso si cuentan con el permiso de uso de suelo, es parte de la petición de los taxistas locales a las autoridades municipales, ya que quieren que las terminales de urvans, camionetas mixtas, o taxis colectivos salgan del primer cuadro de la ciudad.

Comentarios

Escribe tu comentario