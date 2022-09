Marchan estudiantes de la UPN Tuxtepec a ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

-Exigen verdad, justicia y cárcel para los responsables de la desaparición.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- Este lunes se realizó una marcha estudiantil de alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional Campus Tuxtepec para conmemorar el octavo aniversario de la desaparición forzada, de los alumnos de la Normal de Ayotzinapa.

El objetivo de la marcha por los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fue para exigir al Estado Mexicano: verdad, justicia y cárcel para los responsables en la desaparición.

En este contexto, con rosas blancas, carteles, fotografías de los desaparecidos, papalotes y gritando consignas acusando al Estado los estudiantes de la UPN de Tuxtepec, salieron del parque “Hidalgo” de la colonia La Piragua para recorrer la avenida Independencia hasta tomar calle 5 de Mayo para arribar al parque “Benito Juárez”, en donde llevaron a cabo una protesta.

Ahí, estudiantes y maestros participaron con discursos en los que hicieron énfasis en que se debe hacer justicia por lo que llamaron un crímen de Estado.

Convocaron a la ciudadanía “a elevar la voz para que el caso Ayotzinapa no se olvide y no quede esta impunidad”, y que hechos como estos no vuelvan a ocurrir.

En este zócalo de la ciudad de Tuxtepec, hicieron el “Pase de Lista”, formaron un círculo con los papalotes que portaron en la marcha, colocaron las fotografías de los estudiantes desaparecidos, colocaron las rosas blancas sobre el estrado del teatro al aire libre e interpretaron poemas y canciones alusivas a esta conmemoración y protesta.

