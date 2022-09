Lamentable que Peña Nieto no pise la cárcel por pacto de impunidad con el Gobierno Federal denunciaron organizaciones

-Esto lo dijeron durante la protesta que realizaron en el marco de los 8 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Mario Romero/José Cruz

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- En la protesta que realizaron varias organizaciones, normalistas y maestros, denunciaron que el ex Presidente Enrique Peña Nieto firmó un pacto de impunidad para que lo puedan tocar, a pesar de ser acusado de ordenar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.

En el mitin que realizaron frente a la 28va zona militar en la capital oaxaqueña, dijeron que ese fue el mensaje que mandó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando el año pasado acudieron en caravana a decirle que Peña Nieto fuera citado por el caso Nochixtlán, por ello es que seguirán con sus protestas hasta ver en la cárcel a los autores intelectuales de ese crimen.

Asimismo aclararon ante los medios de comunicación que sus jornadas de lucha serán pacíficas, por lo que cualquier enfrentamiento que pudiera darse, será culpa del ejército mexicano, pues al interior de la zona militar el equipo antimotín se formó en caso de que los manifestantes intetaran ingresar por la fuerza, situación que no ocurrió, sin embargo si hicieron pintas en las bardas.

Por su parte la dirigencia del Movimiento Unificador y Lucha Triqui (MULT), mencionó que en esta fecha se recuerda el atroz asesinato, en el que le arrancaron la vida, la felicidad a 43 jóvenes que luchaban con el único objetivo de alzar la voz en contra de las injusticias de los malos gobiernos, motivo por el cual se debe castigar a los responsables.

Asimismo indicaron que el actual Gobierno Federal no ha dado una respuesta contundente a la realidad, no da una lucha de frente, no da justicia de manera expedita, pues lamentablemente la justicia es solo para los ricos, para los poderosos, para los que pueden alcanzarla por medio de una moneda, en cambio la justicia para los “jodidos” es el olvido y la marginación.

Comentarios

Escribe tu comentario