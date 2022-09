IMM de Tuxtepec, creará página para publicar fichas de personas no localizadas

-Las fichas no solo serán de mujeres, ya que la mayoría de las personas no localizadas son hombres.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM) Natalia Montero, informó que entre las acciones que van a realizar como instituto está el de crear una página de Facebook, con la finalidad de publicar fichas de las personas no localizadas.

Explicó que con esta página, estarán publicando las fichas de búsqueda en caso de que las tengas, y de no tenerlas, estarían recibiendo datos de las personas que tengan a una persona no localizada, no solo para mujeres, también publicarán fichas de menores de ambos sexos, o bien de hombres, ya que la mayor parte de las personas no localizadas son varones.

La Directora puntualizó que, al ser temas delicados, en caso de que los familiares requieran de discreción, se mantendrá así garantizada la seguridad de los familiares; por lo que llamó a las personas a acercarse a ellos para que puedan apoyarlas en caso de tener a un familiar que no ha sido localizado.

Cabe recordar que el pasado 25 de agosto, el Instituto de la Mujer firmó un convenio con la Comisión Estatal de Búsqueda de personas desaparecidas para el estado de Oaxaca, por lo que están a la espera de las capacitaciones para que tengan cocimiento de cómo actuar o que hacer en caso de que alguien se acerque por este tema.

