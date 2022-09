Caminos, los más afectados por las lluvias en Tuxtepec

-Esperan que disminuya la humedad de estas vías de comunicación para iniciar su rehabilitación.

Sergio Vázquez Herrera.

Tuxtepec, Oaxaca.- Las principales afectaciones por las lluvias en el municipio de Tuxtepec han sido los caminos en colonias y comunidades, informó el Presidente Municipal Irineo Molina Espinoza.

Indicó que al día de hoy tienen reportados con daños los caminos de Fuente Villa, Santa Catarina, El Cedral, El Jimbal que es un camino que ahorita se está utilizando porque se cerró completamente el camino hacia La Mina debido a la obra de pavimentación de esta vía, así como los que conducen hacia Buenos Aires El Apompo, San Francisco y Camarón, los cuales se van a atender, apuntó el munícipe.

Aseveró que todavía no se han atendido porque no ha habido un tiempo de recuperación debido a que las lluvias han continuado y, es imposible trabajar con maquinaria pesada en este momento porque se causarían daños más graves y por otro lado, los ríos están crecidos y no hay banco de materiales para poder sustraer la grava gruesa que se requiere para rehabilitarlos.

Molina Espinosa aseguró que están a la espera de que entre hoy y mañana disminuya la humedad de los caminos, para poder sustraer el material y poder darles el mantenimiento que requiere.

El munícipe externó también que en el caso de afectaciones por inundaciones en viviendas han sido mínimas y sólo se presentaron problemas en algunas viviendas de las colonia Santa Cruz y Playa de Mono, de acuerdo al informe de la Dirección de Protección Civil Municipal.

FOTO: Ilustrativa

