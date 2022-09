Denuncia Irineo Molina a Noé Ramírez por falsificación de documentos municipales

-Detectan presuntas Constancias de posesión falsas en Tuxtepec, una de un predio del Sureste y una más en el Muro Bulevar, que fueron emitidas por el Juez de la pasada Administración de Noé Ramírez Chávez.

Sergio Vázquez Herrera.

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Tuxtepec Irineo Molina Espinoza informó que el pasado miércoles presentaron una demanda ante la Vicefiscalía Regional de la Cuenca ante la aparición de dos Constancias de Posesión presuntamente falsas, emitidas por Jorge Benedicto Desgarenes Alcalá, quien ocupó el cargo de Juez Municipal en el Gobierno de Noé Ramírez Chávez.

En esta demanda se le acusa de usurpar funciones y abuso de autoridad de entregar documentos que se presume son falsos, fuera de las atribuciones que tuvo en la pasada Administración Local.

Afirmó que revisando los amparos que le han notificado al Gobierno Municipal que son tres, dos del Muro Bulevar que son el de la familia que no aceptó la propuesta de ser reubicada a pesar de que se le entregaría una casa nueva; este caso está en proceso y será el Juzgado quien determine quién tiene la razón, la familia o el Gobierno Municipal.

“Apareció un segundo amparo de un lugar que no ocupa nadie, solo que quien dice tiene la posesión posee un restaurante, quiere tener un espacio al lado y de este, el Juzgado muestra un documento en donde el Juez anterior le entregó una Constancia de Posesión, posesión que no existe porque nadie ocupaba ese lugar que anteriormente lo utilizaban unos graveros y ya no están” indicó el Munícipe.

Irineo Molina Espinoza, aseveró que esa situación lo que les hace dudar porque en el archivo del Juzgado no existe ninguna copia de que se entregó ese documento, lo que los hace pensar que, “fuera de su mandato en anterior Juez Municipal esté ocupando un sello falso con su firma y documentos oficiales que ya no están en vigencia para entregar estas Constancias de Posesión, que están sirviendo para que se amparen y eso es un delito”, apuntó el munícipe.

Dijo que por lo consiguiente ya presentaron una denuncia a través del Síndico Procurador para que se investigue este hecho, porque en los archivos del Palacio Municipal no existe ninguna evidencia de que estas dos constancias de posesión, una del espacio del Muro Bulevar y la otra del Sureste, fueron entregadas en tiempo y forma y eso, si se logra comprobar que son falsas va a ser un delito y debe de haber un castigo para tal irresponsabilidad.

El edil abundó que gracias a esos documentos, en teoría, hasta el momento mientras no demuestren lo contrario, son falsos para el actual Gobierno Municipal y están deteniendo una obra en el Muro Bulevar y otra en El Sureste Segunda Etapa.

En el caso de la demanda por la desaparición de Información de la Administración del expresidente Noé Ramírez Chávez, el Presidente Municipal de Tuxtepec, Irineo Molina Espinoza indicó que “No es una cacería de brujas”.

Aclaró que Tuxtepec por el recurso que maneja, todas las Administraciones Municipales se auditan, en este caso, quien actualmente están haciendo este trabajo solicitaron información sobre la nómina que llevaba Recursos Humanos en el ejercicio de Noé Ramírez Chávez, información que no existe, que no recibieron en el proceso de Entrega-Recepción porque antes de que se hiciera ese trámite la desaparecieron, fue borrada de las computadoras que la almacenaba.

“Esto se certificó con un Notario Público y para fortalecer este hecho se presentó la demanda”, concluyó el Presidente Municipal de Tuxtepec Irineo Molina Espinoza.

