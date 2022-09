Inician huelga de hambre para exigir liberación de pobladores de Santiago Progreso

-El FPR azuza el conflicto entre la comunidad, pues asesora a los pobladores de Ayotzintepec, denunciaron en conferencia afectados de Valle Nacional.

José Cruz/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Se cumplen 20 días de la retención de 10 personas de la comunidad de Santiago Progreso por parte de habitantes de San Pedro Ozumacín, es por ello que este miércoles cuatro familiares de los retenidos anunciaron que iniciarán una huelga de hambre por tiempo indefinido para presionar a las autoridades del Gobierno del Estado para que actúen y estas personas sean liberadas.

Los familiares se trasladaron a la capital del estado, en dónde dieron a conocer su posicionamiento con relación a este asunto, ellos mencionaron que las personas retenidas están encerradas en la cárcel de la agencia de San Pedro Ozumacín y que están recibiendo un trato inhumano, pues no están siendo alimentados de manera adecuada, además de estar en pésimas condiciones de higiene y sin recibir atención médica.

Denunciaron que el modelo de gobierno de Alejandro Murat no está funcionando, ya que hasta el momento no han sido capaz de liberar a los retenidos, toda vez que ha quedado evidenciada la falta de estrategia política para resolver este problema, ya que afirman que los detenidos no han cometido ningún delito para estar privados de su libertad.

Es por ello que exigen al Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, que reciba a una comisión de pobladores de Santiago Progreso, quienes están en la disposición de dialogar para que se liberen a sus retenidos, a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) que libere órdenes de aprehensión en contra de las autoridades que mantienen secuestradas a los diez pobladores.

Asimismo responsabilizan al Gobierno del Estado de la integridad física de los diez pobladores retenidos, así como de los familiares que hoy inician la huelga de hambre, incluso lo hacen responsable si alguna persona de la comunidad de Santiago Progreso pierde la vida por este conflicto, el cual dijeron, es el propio gobierno el que lo ha provocado.

Comentarios

Escribe tu comentario