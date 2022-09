Anuncia Asamblea de Pueblos movilizaciones para los próximos días

-Afirman que el Gobierno del Estado continúa sin dar solución a sus demandas

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La Asamblea de los Pueblos en Defensa del Territorio, la Educación Pública Gratuita y los Derechos Humanos, dieron a conocer que en los próximos días llevarán a cabo una serie de protestas en la ciudad de Oaxaca de Juárez y zona metropolitana, para exigir solución a sus demandas.

En conferencia de prensa, comentaron que es lamentable la irresponsabilidad y negligencia con la que el Gobierno del Estado que encabeza Alejandro Murat quiere terminar su administración, ya que los señalan de agredir a las organizaciones con golpes de choque cuando están realizando sus protestas, mismas que afectan a la ciudadanía.

Agregaron que con estas acciones quieren ocultar la ineficiencia e ineptitud de los funcionarios del Gobierno del Estado para atender y solucionar las demandas genuinas de las organizaciones y de los pueblos originarios, que son principalmente temas de justicia y apoyos sociales, así como violaciones a los Derechos Humanos.

Asimismo le dijeron al Gobernador que los pueblos originarios no son artesanías para exhibirlos en desfiles de modas, que no son piezas de museo, pues los pueblos organizados tienen dignidad y el derecho legítimo a la protesta, además refirieron que no son propaganda publicitaria, ya que entre los pueblos existe una hermandad inquebrantable.

Cabe mencionar que los dirigentes de las organizaciones no dieron a conocer qué día pretender iniciar con su jornada de protesta, ni las acciones que llevarán a cabo, aunque es de suponer que podrían ser bloqueos en varios puntos de la ciudad capital y área metropolitana, lo cual provocará caos vehicular en el valle de Oaxaca.

