Con plantón en crucero en la capital, COCEI Nueva Generación exige 6.5 MDP

-Exigen la aplicación de 6.5 millones de pesos gestionados ante COPLADE para techos y pisos firmes.

José Cruz/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La mañana de este martes integrantes de la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo (COCEI) Nueva Generación, instalaron un bloqueo en el crucero del ADO, que se ubica sobre la calzada Héroes de Chapultepec con la calle Emilio Carranza en la Ciudad de Oaxaca de Juárez.

Su principal demanda es que el Gobierno del Estado libere los seis millones de pesos que se gestionaron para beneficiar a mil familias de los municipios de Juchitán, Ixhuatán y Xadani, con los programas de techo y piso firme, estos apoyos dijeron los inconformes, fueron gestionados ante COPLADE que encabeza Jorge Toledo.

Lo que originó la movilización, fue que ahora el titular del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca (COPLADE), no los ha querido atender y que tampoco les responde las llamadas, además dijeron que fue el funcionario estatal quien hizo el compromiso de entregar esos apoyos, por lo que ahora temen que esos recursos no lleguen a los beneficiarios.

Finalmente dijeron que si el Gobierno del Estado y Coplade continúan en su postura de no entregar el recurso, van a realizar otro tipo de acciones más radicales, ya que no es justo que esos seis millones y medio de pesos, no se apliquen en las acciones que fueron gestionadas, ya que esto beneficiará a miles de personas de la región del Istmo de Tehuantepec.

Comentarios

Escribe tu comentario