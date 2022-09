Incrementan riesgos de accidentes en motos por lluvias; llaman a extremar precauciones

-De ser necesario detenerse cuando esté lloviendo, para luego seguir su camino.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Delegado de la policía vial estatal en la ciudad de Tuxtepec Rafael Díaz Reyes, pidió a los motociclistas tomar precauciones al momento de conducir durante esta temporada de lluvias, ya que es poca la visibilidad que tienen, lo que puede provocar un accidente, reportando 2 el fin de semana.

Explicó que en la temporada de lluvias es importante que los motociclistas tengan presente que se exponen, ya que la lluvia no les permite mantener los ojos abiertos en caso de que no porten el casco, lo que puede provocar un accidente, por lo que pidió esperar a que termine de llover para poder seguir su camino.

Pero no solo en la temporada de lluvias, sino que también les pidió que siempre obedezcan los límites de velocidad, conduzcan con precaución, pero sobre todo no llevar más de 2 ocupantes en una motocicleta, y principalmente portar el casco y no utilizar el celular al momento de conducir.

Puntualizó además que a pesar de los operativos que han hecho en reiteradas ocasiones, se han percatado de que aún hay motociclistas que no portan el casco, por lo que, para evitar accidentes, reiteró que es importante que los ocupantes lo porten y así además de no poner en riesgo su vida, evitan ser multados.

