Exigen maestros de Secundarias Técnicas pago de incidencias, bloquearon crucero de Fonapas en la capital

-Detallaron que el Gobierno Federal ya aprobó el pago de este recurso, sin embargo aún no se los entregan

José Cruz/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Un grupo de maestros del nivel de secundarias técnicas, adheridos a la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), bloquearon los cruceros de Fonapás, para exigir el pago de incidencias y la contratación de 548 profesores, ya que hasta el momento no se ha cumplido con estas exigencias.

En entrevista Secretario de Trabajo y Conflictos Nivel Secundarias Técnicas Gonzalo Toledo Cruz, explicó que piden a las autoridades del Gobierno del Estado que se instale una mesa de diálogo, para resolver estas peticiones, ya que desde el 2015 está pendiente dicho pago y hasta el momento solo los “han traido a las vueltas“.

El bloqueo en el crucero de Fonapas, ha afectado de manera considerable el tráfico vehicular en la ciudad capital, ya que la Calzada Héroes de Chapultepec, es una vía rápida que comunica a la zona oriente con el poniente de Oaxaca de Juárez, asimismo indicó que ante la falta de respuesta, decidieron activar el bloqueo.

Detalló que muchos de los maestros trabajan horas extras y cobran una cantidad mínima, por ello tienen la necesidad de exigir el pago que les corresponde, otra de las molestias es que el Gobierno Federal aprobó que se entreguen esos recursos a los profesores, sin embargo esto no ha sucedido, de ahí la molestia de los mentores.

Toledo Cruz dijo que las autoridades educativas les habían informado que el 30 de agosto del año en curso se iba a empezar a pagar este recurso, el cual corresponde a 3 quincenas, no obstante el pago no se ha efectuado, a pesar que muchos de estos profesores acuden a comunidades alejadas, no están cobrando o el sueldo que perciben es muy bajo.

