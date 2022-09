Obra de agua potable de Tuxtepec, se hizo sin un análisis y proyecto correcto: Irineo Molina

-Harán válida la fianza de vicios ocultos, pero también ellos tendrán que atender algunos conceptos

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras terminar la obra de la rehabilitación de agua potable por parte de la Comisión Estatal del Agua (CEA), el Presidente Municipal Irineo Molina Espinoza dijo que para esta obra no se hizo un proyecto bien, aunado a que la empresa no tenía la experiencia para una obra de esa magnitud, por lo que no descartó que el gobierno municipal le “entre” en algunos conceptos.

Entrevistado sobre el asunto, reconoció que es una obra necesaria, sin embargo, “no hicieron un proyecto bien, no hicieron un análisis correcto, lamentablemente la empresa no gozaba de la gran experiencia para hacer una obra de gran magnitud, terminaron a marchas forzadas”, así mismo, dijo que esto provocó que la constructora realizara muchos conceptos extraordinarios, pero no pudieron ejecutar otros que estaban dentro del contrato, y que ahora ellos tendrán que atender.

Aseguró que como gobierno municipal tendrán que atender algunos conceptos para que la obra que ya se hizo sea funcional, ya que las redes de drenaje y agua potable estaban muy viejas, “aunque ya la obra terminó y a simple vista no hay problema vamos a tratar de dejarla bien”, ya que no pueden dejar las dos redes, la nueva y la vieja, funcionando, porque se tendría un problema mayor y lo que en su momento provocaría socavones.

Sobre el concreto que se utilizó, dijo que es de mala calidad y se está hundiendo en algunas partes, por lo que van a tener que hacer válida la fianza de vicios ocultos, no solo en este aspecto si no en todo lo que quedó mal y está dentro del contrato.

