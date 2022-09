Continúa abierta la convocatoria para donar sillas de ruedas: Club Rotario Tuxtepec

-Anuncian para noviembre el IV “Tapatón”, la meta para este año es llegar a 36 cruceros con el programa vial 1×1.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca. – El Club Rotario Tuxtepec A.C. lanzó una convocatoria para donar sillas de ruedas a personas de escasos recursos, que no estén inscritas a ninguna institución de salud pública y que requieran de uno de estos aparatos para su movilidad y una mejor calidad de vida.

José Humberto Villamil Azamar, responsable de Imagen Pública de esta asociación dijo que la convocatoria para las personas que requieran de una silla de ruedas está abierta y los interesados o sus familiares, deben acudir a la Casa Club Rotaria que se ubica en la planta baja de Palacio Municipal para entregar su solicitud.

Mencionó que para esta campaña se hacen gestiones con la Fundación Rotary y otras dependencias, pero para poder tener las sillas de ruedas a donar es necesario tener a los candidatos a los que serán etiquetadas.

“Anteriormente el club contaba con estos aparatos para entregarlos a quienes los solicitaban, pero las reglas han cambiado e incluso, se tiene que hacer un proceso de selección”, apuntó.

Indicó que el número de sillas de ruedas que entregarán dependerá de las solicitudes que reciban y de que cumplan con todos y cada uno de los requisitos que son: solicitud dirigida al presidente del Club Rotario Tuxtepec A.C. Alberto Medina Reyes, copia de la credencial de elector, CURP, comprobante de domicilio no mayor a tres meses que puede ser recibo del teléfono o luz, certificado expedido por el Sector Salud y no contar con Seguridad Social, es decir, no ser afiliado al IMSS o ISSSTE.

Villamil Azamar aseveró que el Club Rotario Tuxtepec A.C. ha trabajado desde hace mucho tiempo en ayudar a quien más lo necesita, toca puertas y hace gestiones para apoyar y cubrir algunas de las necesidades más apremiantes de la población vulnerable.

Por otro lado, el encargado de la imagen pública de este grupo de rotarios anunció que el 26 de noviembre llevarán cabo el IV “Tapatón”, una actividad que tiene como finalidad acopiar tapitas que se convertirán en recursos económicos para apoyar a niños y jóvenes que desafortunadamente padecen cáncer.

Agregó que en el caso del 1×1, están por colocar un señalamiento más en uno de los cruceros de la ciudad y la meta para este año es llegar a 36 puntos en donde esté en marcha este programa vial.

