En Xadani agreden a Bomberos que llegaron tras recibir una llamada de auxilio

-Los agresores eran personas que se manifestaban con quema de llantas, porque les decomisaron cervezas.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este lunes elementos del H. Cuerpo de Bomberos de Juchitán de Zaragoza, fueron agredidos por unas personas que se encontraban manifestándose en el palacio municipal de Santa María Xadani, los traga fuego llegaron al lugar luego de haber recibido una llamada de emergencia porque reportaron que había fuego al interior del palacio municipal.

Esta protesta no se trataba para pedir algún recurso que no se les ha dado, o para pedir a las autoridades que cumplan con obras que no se han iniciado o terminado, la manifestación se dio porque las autoridades municipales decomisaron cervezas de la marca Corona, ya que el ayuntamiento concesionó la venta de cervezas a la empresa Moctezuma.

Los inconformes se molestaron con esta acción, por lo que se manifestaron en el palacio municipal, debido a que señalan al edil Oscar Guerra, de haber firmado un convenio de exclusividad con la empresa cervecera Cuauhtémoc-Moctezuma, por lo que luego del decomiso, pidieron ser atendidos por el Presidente Municipal para que se les devolviera la mercancía recogida.

Al no tener une respuesta favorable por la autoridad municipal, es que decidieron quemar varias llantas, ya que el edil tenía una reunión al interior del inmueble, evitando así que pudieran salir, fue en ese momento que llamaron al H. Cuerpo de Bomberos, quienes llegaron a hacer su labor y en cambio fueron agredidos por los manifestantes.

Comentarios

Escribe tu comentario