Busca negociar Molina Espinoza deuda de 80 MDP ante el SAT; es deuda pasada

-Se arrastra desde el trienio de Antonio Sacre que no pagó al SAT y el amparo de la pasada Administración.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- La Administración Municipal de Tuxtepec mantiene una deuda de alrededor de 80 millones de pesos, resultado de la omisión que hiciera en el 2016 el Gobierno del expresidente Antonio Sacre Rangel al SAT y el amparo que interpusiera el pasado Ayuntamiento ante los tribunales.

Cabe señalar que la deuda con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) aumentó de los 25 millones de pesos que dejó Antonio Sacre Rangel quien no pagó el impuesto sobre la renta (ISR) correspondiente a la nómina y en las administraciones siguientes de Fernando Bautista Dávila y Noé Ramírez Chávez, omitieron esos pagos dejando una deuda con el SAT de 79 millones 33 mil 777 pesos, de multas y recargos.

“La deuda no se ha atendido, se avanzó en la identificación del recurso que se adeuda y se buscan posibles fuentes de financiamiento como puede ser un banco o el Gobierno del Estado, porque el esquema que propone el Servicio de Administración Tributaria es que primero se tiene que retirar la controversia que interpuso el Gobierno Municipal de la pasada administración” informó el Presidente Municipal Irineo Molina Espinoza.

Señaló que “el amparo interpuesto fue con la finalidad de reducir una pequeña parte de la deuda, de las observaciones de la Auditoría que determinó que parte del pasivo del ISR que no se reportó al SAT provenía de una nómina de trabajadores que no existían y el anterior gobierno lo que hizo fue interponer una queja ante los Tribunales, argumentando que eso no existía, pero era una pequeña cantidad, el problema es que el resto si era real, siguió creciendo hasta llevar a una deuda millonaria al municipio de Tuxtepec.

Detalló que lo que propone el SAT para negociar y llegar a acuerdos sobre la forma de pago es retirar la denuncia y así poder hablar del total que se tendría que pagar. “El SAT no se anda con medias tintas y es me pagas o me pagas”.

Molina Espinoza comentó que es imposible que el Gobierno Municipal tenga los casi 80 millones de pesos de las finanzas y si los tuviera, no se podría pagar en su totalidad porque hay muchas necesidades que resolver y que están demandando los tuxtepecanos.

“Lo que estamos proponiendo es un esquema de pago en parcialidades, que se pague una parte y automáticamente se recupere porque dentro de las bondades que ofrece la Ley de Coordinación Fiscal en el caso de estos convenios es que parte del ISR de la nómina se puede recuperar hasta el 70%, nosotros pagaremos y recuperaremos ese 70% y con ello abonaremos otra letra y así se continuar hasta cubrir la deuda y al final de cuentas de 80 MDP casi serían 20 MDP los que se perderían, pudiendo recuperar hasta 60 MDP”.

Abundó que sería una deuda de 20 MDP la que se terminaría pagando al final, pero tener ese recurso es complejo en este momento por lo que propondrán se amortice un año para que no resientan mucho las finanzas municipales.

El edil apuntó que el objetivo en este momento es encontrar una fuente de financiamiento para poder dar la primera letra, pagar, recuperar y así de manera consecutiva hasta terminar, para saldar esta deuda que si no se hace en tres años más ascendería a más de 100 millones de pesos.

Aseveró que propondrá una discusión en el Cabildo para que en este año puedan convenir con el SAT y finiquitar esta deuda. Advirtió que es un dilema político que va a generar mucho ruido en la sociedad, iniciando en el Cabildo el retiro de la demanda porque hay cuatro integrantes del gobierno anterior que van a defender la idea de la controversia por esa pequeña cantidad de la nómina no existente mencionada que señalará era lo correcto pero eso ha ocasionado que la deuda restante siga creciendo y tarde que temprano se tendrá que pagar, porque el SAT no perdona.

