Mínima deserción en escuelas de Tuxtepec a pesar de la pandemia, afirman Directores

-Señalaron que la corresponsabilidad entre docentes y padres de familia se logró, por lo que las afectaciones fueran mínimas en el retraso escolar.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras el regreso a clases presenciales, las escuelas de Tuxtepec se reportan listas para hacer frente al calendario escolar 2022- 2023 con un registro mínimo de deserción del alumnado, pese a que estuvieron varados 2 años debido a la pandemia.

Aun así algunos directores comentaron que la relación docentes-padres de familia logró que los alumnos no se retrasaran, pues explican que estuvieron coordinados para que la lejanía o el encierro no les afectara con las clases de manera virtual.

Resaltó la Directora de la escuela Primaria Nueva Creación del Jimbal Blanca Estela Perez Sevilla, que hubo corresponsabilidad en las 2 partes para adaptarse a esta nueva normalidad y que no hubiera afectaciones en los educandos, por lo que aseguró que en su escuela, no hubo ninguna deserción durante la pandemia, pero si el compromiso de los propios padres de familia que aportaron su granito de arena, para no ver a sus hijos con retrasos educativos.

Mientras tanto en Camalotal la escuela Telesecundaria tampoco tuvo afectaciones ante el cerco sanitario que se registró meses atrás y señaló la Directora de este plantel Xochitl Soto Mauleón, que a pesar de la situación de salud se estuvo trabajando de manera virtual y en algunos casos presencial, sin que hubiera afectaciones con la población estudiantil y docentes y agradecieron al Gobierno Municipal por la entrega del kit anti covid, lo que le da más seguridad a sus alumnos para estar a salvo en las aulas.

Así también en la agencia de Santa Ursula, se registraron solamente 5 deserciones, sin embargo explicó Wendy Mora Directora de la primaria de ese lugar, que fueron casos aislados ya que fue por cambio de domicilio familiar a otros estados debido a cambios de empleo, sin embargo esto no ha afectado el desempeño de los demás alumnos, ni el periodo escolar asegurando que se sigue trabajando conforme a lo programado.

Por otro lado el Director de la escuela primaria Miguel Hidalgo de la comunidad de Altamira, Fausto Bautista Cruz, pidió a las instancias Federales que volteen hacia las comunidades más marginadas para que el programa de “Excelencia” llegue a esos lugares, pues reiteró que se requiere de mayor educación y participación entre maestros y padres de familia, por lo que espera que este llamado haga eco y puedan ser integrados dentro de este programa tan necesario, para las comunidades de Tuxtepec.

De esta manera todos las autoridades educativas agradecieron a Irineo Molina Espinoza presidente de este municipio, por atender las necesidades de sus escuelas enfocados en una necesidad tan importante como es el combatir al covid-19 donde este día recibieron un kit anticovid por parte del Gobierno Municipal.

