Exigen habitantes de Cosolapa audiencia de sentencia para ex diputado Gustavo “N”; es inocente, señalan

-Este viernes se manifestaron en la Vice Fiscalía Regional de la Cuenca, marcharon del recinto ferial al Centro de Justicia.

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Habitantes de Los municipios de San Miguel Soyaltepec, Cosolapa, Acatlán de Pérez Figueroa y San José Independencia, se manifestaron este viernes en la ciudad de Tuxtepec, para exigir que se fija fecha para la audiencia de juicio a Gustavo D.S., la cuenta tiene más de 150 días que no se ha fijado.

El contingente se concentró en el recinto de la expo feria, de dónde partieron en una marcha pacífica hacia el Centro de Justicia de Tuxtepec, dónde se mantuvieron en el acceso principal, sin impedir la entrada de las personas que acuden a ese lugar a realizar alguna denuncia o a una audiencia, y es que explicaron que si ellos exigen justicia, no entorpecerán los demás procesos.

Denunciaron que los jueces del Tribunal de Enjuiciamiento de la Cuenca no han designado la fecha para la audiencia de juicio a pesar que desde el pasado 11 de abril se emitió el auto de apertura de juicio oral, misma que ya se tuvo que haber llevado a cabo, pues el Código Nacional de Procesos Penales, en su artículo 349 establece que la audiencia de enjuiciamiento no debe asignarse en un plazo mayor 150 días.

Además refieren que su detención es ilegal, que los jueces no están aplicando la ley, por lo que cuestionan a quienes llevan el caso si es muy complicado asignar una fecha para audiencia de enjuiciamiento, pues consideran que no hay razones que justifiquen esta acción de los jueces, ya que se le está negando a Gustavo D. S., comprobar su inocencia con relación a los delitos que se le imputan.

Una de las manifestantes, dijo que respaldan a Gustavo D.S. porque siempre ha apoyado a la población, como ejemplo mencionó que durante la pandemia entregó despensas a familias de Cosolapa y demás municipios que integran el distrito local 01 de Oaxaca, es por ello que decidieron manifestarse este día para exigir a las autoridades que se agende la audiencia de enjuiciamiento para que demuestre su inocencia.

Cabe recordar que Gustavo D.S. fue detenido el 4 de noviembre de 2021 en Fortín de las Flores, Veracruz por ser probable responsable del delito de los delitos de “ultraje a la autoridad”, “daños y delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple de narcóticos”, el 15 de noviembre la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), presentó dos denuncias en contra del imputado, ya que lo señala como presunto responsable del delito de homicidio calificado en contra de I. R. V., delito cometido en la Cuenca del Papaloapan.

Las investigaciones que inició la Fiscalía oaxaqueña se dieron días después de su detención, actualmente el imputado se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social del municipio de Buenavista Tomatlán, en el estado de Michoacán, al estar preso el legislador electo, no ha podido tomar protesta como integrante de la LXV legislatura del estado de Oaxaca, sin embargo no se ha convocado a elecciones extraordinarias, pues al no haber una sentencia condenatoria, sus derechos político-electorales continúan vigentes.

