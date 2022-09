Espera Irineo Molina aún existan los 20 MDP para la Terminal de Segunda de Tuxtepec

-El Gobierno del Estado debe definir quien la administrará.

-El status legal al parecer ya está solucionado, el terreno habría pasado al Estado.

-Servirá para reubicar algunas terminales que se ubican en el Centro de la ciudad.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Irineo Molina Espinoza dijo que al parecer el status legal del terreno de la Central Camionera de Segunda Clase de Tuxtepec ya está solucionado, que el Gobierno del Estado ya habría finiquitado el proceso de compra-venta y pasado a ser de su propiedad.

Apuntó que ahora espera que los 20 millones de pesos que estaban asignados, comiencen a ejercerse en su terminación y no hayan sido canalizados hacia alguna otra obra o acción.

Explicó que la Administración Municipal ha auxiliado al Estado con excepción de pagos que se tienen que hacer en esta compra-venta en la que el Estado se hace propietario.

“Tenemos entendido que en estos momentos el predio ya debe ser propiedad del Estado y lo que queremos, es que este defina quién va a administrar esta Terminal de Segunda, si el Gobierno Estatal o el municipal para que se defina un plan de ordenamiento vial, saber quienes van a ocupar los espacios”.

De la bolsa de 20 millones de pesos que se asignaron para esta Terminal de Pasaje de Segunda Clase, aseguró no saber nada ya que la inversión para continuar su construcción no podía llegar hasta que no se resolviera lo de la propiedad y ahora que esto ya se solucionó, ya tienen que invertir esos 20 millones de pesos.

“Espero que siga este respaldo y si no, le tocaría a la próxima Administración que dirigirá el Gobernador Electo Salomón Jara Cruz, destinar el recurso para la culminación de la Terminal de Segunda Clase en esta ciudad de Tuxtepec”.

Agregó que esta Terminal de Segunda Clase servirá para reubicar a algunas de las terminales del transporte foráneo que ahora se encuentran en la zona centro de la ciudad.

FOTO: Archivo

