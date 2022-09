Abandona constructora obra para construir terminal de segunda clase en Tuxtepec, denuncian

-De no continuar los trabajos, no dejaran que se lleven la maquinaria que está en la Central camionera.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El pasado lunes, la constructora dejó la obra de la rehabilitación de la Central camionera de segunda clase, situación que orilló a los transportistas a exigir al gobierno del estado que la terminen, ya que el inmueble está peor.

En conferencia de prensa, informaron que el pasado lunes se reunieron con el Presidente Municipal Irineo Molina Espinoza y éste, les informó que el gobierno del estado solo contaba con 5 millones de pesos para los trabajos, “la sorpresa que nos llevamos todos los presentes fue al momento en el que el presidente municipal hizo mención que esta obra no se terminará debido a que el gobierno estatal solo cuenta con 5 mdp, recurso que no alcanzará para la ejecución y terminación de la misma, esto generó que a partir de este momento hayan abandonado la obra”.

Agregó que tampoco han tenido un dialogo con los trabajadores y con los responsables de la obra, además de que el personal de SINFRA no les contesta, por lo que exigieron al Gobernador resolver este problema y así, se termine la obra y de no hacerlo no dejarán salir la maquinaria que está al interior de la central, hasta que no haya un contrato con la empresa.

Esta central camionera de segunda clase cuenta con una superficie de 8, 800 metros cuadrados, con capacidad para 450 unidades dando el servicio simultaneo, y trabaja en un 10% de su capacidad.

Con esta terminal se pretende que las unidades que vienen de municipios como Usila, Jalapa de Díaz, Ixcatlán y Ojitlán lleguen al mercado Díaz Mori; en cuanto a las unidades que provienen de Valle Nacional, Vega Del Sol, Ayotzintepec, Reforma La Fuente Misteriosa, dejen su pasaje en 4 caminos.

En el caso de los taxis deben dar el servicio como lo dice su concesión, y no deben de hacer el servicio colectivo y en caso de que vayan a un municipio a prestar el servicio, regresen vacíos, para que se respete a todo el transporte.

Comentarios

Escribe tu comentario