Falso que haya 800 desaparecidos en Oaxaca, debe haber entre 3 mil y 5 mil denunciaron organizaciones

-Este martes marcharon en el marco del Día Internacional de la Desaparición Forzada en la ciudad de Oaxaca.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Organizaciones sociales que marcharon este martes, mencionaron que la cifra de 800 personas desaparecidas en la entidad no es real, ya que debe haber entre 3 mil y 5 mil personas de las que no se sabe nada de su paradero, además denunciaron que las autoridades no hacen nada por encontrarlas.

Y es que este martes, en el marco del Día Internacional de la Desaparición Forzada, la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y organizaciones afines, marcharon para denunciar que las autoridades no hacen nada para erradicar la desaparición de personas, el contingente partió de la fuente de las 8 regiones al zócalo capitalino.

En su recorrido señalaron a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) de tener los procesos de búsqueda detenidos, por ello piden que se garantice la impartición de justicia y la aparición con vida de quienes se encuentran en calidad de desaparecidos, cabe mencionar que esta marcha se dio el mismo día en que el Fiscal General Arturo Peimbert Calvo, compareció en el Congreso del Estado.

Comentarios

Escribe tu comentario