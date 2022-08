Confirma Fiscal de Oaxaca, detención de 4 personas por caso Abigail

-Se trata del ex Juez Cívico Calificador y 3 elementos de la Policía Municipal

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La tarde de este miércoles empezó a circular información con relación a que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) habría detenido a 4 personas por su presunta participación en la detención y muerte de la joven Abigail Urrutia, ocurrido el pasado 19 de agosto en los separos de la comisaría de la policía municipal de Salina Cruz.

En medios nacionales el Fiscal General del Estado Arturo Peimbert Calvo, confirmó la detención de 3 personas que estuvieron encargadas de la guardia y custodia de Abigail, misma que no cumplieron, pues la joven Abigail perdió la vida minutos después de haber sido detenida en la vía pública por una falta administrativa.

El Fiscal comentó que el delito por el cual se detuvieron a estas personas es el de homicidio, además entre los detenidos se encuentra el ex Juez Cívico Calificador Joel Alberto “N”, quien fue destituido el martes de su cargo, para coadyuvar en las investigaciones que hace la instancia encargada de impartir justicia.

Cabe hacer mención que el cuerpo de Abigail ha sido sometido a 3 necropsias, por lo que no ha sido sepultada, los padres de la joven, señalan que su hija fue privada de la vida y no se suicidó como se dio a conocer luego de haberle realizado la primera necropsia, por su parte el esposo de Abigail dijo desconocer los motivos por los cuales los elementos de la Policía Municipal la detuvieron a ella y a él no.

Los familiares han expresado su consternación por estos hechos, para ello exigen a la Fiscalía General que de hagan las investigaciones correspondientes para esclarecer este caso, en el que ya hay 4 personas detenidas, 3 elementos de la política municipal y el ex Juez Cívico Calificador.

