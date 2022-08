Suman 107 mil alimentos, la ayuda que ha brindado el Comedor Social Beth Lehem en 5 años

-Sobreviven de las donaciones que las personas siguen haciendo al comedor.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Lo que empezó como una pequeña ayuda de regalar tortas y aguas a las personas que necesitaban un alimento, hoy se ha convertido en una labor que lleva más de 107 mil alimentos entregados en los últimos 5 años en el comedor social Beth Lehem de Tuxtepec.

El Pastor Silvestre Duran, responsable del Comedor Social Beth Lehem, “casa de Pan”, dijo que hace 12 años, decidieron darle de comer principalmente a aquellas personas en situación de calle, empezando con tortas de jamón y agua, ya que no contaban con recursos, pero hoy este comedor sigue dando alimento a miles de familias.

Tras fallecer uno de los fundadores, dejó el Comedor y lo retomó 2 años después, hoy a 5 años desde que inició, ha entregado más de 107 mil alimentos, desde personas de la tercera edad, madres solteras, niños huérfanos, estudiantes y muchos migrantes.

Estar en el Comedor, ha pasado por varias cosas tanto buenas como malas, una de éstas es la de un robo que sufrieron en las instalaciones, pero esto no los desilusionó al contrario, los alentó a seguir con esta labor; sin embargo, en uno de esos días que ya no sentía ganas de seguir y no querían abrir, abrieron y llegó una personas mujer de 84 años, descalza y abandonada por sus hijos, sin pensarlo, la alimentaron y calzaron, o que le dio una razón más para seguir ayudando a quienes lo necesitan.

Este lunes, celebraron 5 años, y la entrega de más de 107 mil alimentos a las personas, y van por más ya que no descartan abrir una panadería, y abrir más comedores en otros lugares más en Loma Bonita y Tierra Blanca, Tres Valles, para seguir apoyando a las personas que más lo necesitan.

Llamó a las personas altruistas que sigan apoyándolos, que no dejen de hacerlo para que su vez ellos puedan seguir entregando más alimentos.

