Mientras no concluyan la obra de CEA de acuerdo al proyecto no se verán al 100% los beneficios

-En Tuxtepec interconectan los pozos Tláloc 92, Tláloc I y Solidaridad I, a la red general de la nueva red de distribución de agua potable.

-De 23 drenajes colapsados, 12 se han atendido.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- Mientras no se haga todo el proceso que falta para terminar de acuerdo al proyecto la obra de rehabilitación del sistema de agua potable, el sector 1 que la Comisión Estatal del Agua construyó y dejó inconclusa en Tuxtepec, la ciudadanía no podrá ver al 100% los beneficios, afirmó el Director de Agua Potable del Ayuntamiento David Méndez Calderón.

Dijo que como proyecto es bueno, pero la ejecución de los trabajos no correspondió a lo que se marcaba. Cabe señalar que para esta obra el Gobierno del Estado asignó 55 millones 837 mil 533 pesos con 95 centavos, recurso que según la empresa constructora que realizó la obra “Consultores de la Cuenca” S.A. de C. V no fue suficiente debido a conceptos que no fueron considerados desde un inicio.

David Méndez Calderón dio a conocer que junto con personal de la Residencia de CONAGUA, se concluyó la interconexión de los pozos “Tláloc 92” que se encuentra en la calle Galeana y 5 de Mayo, “Solidaridad I” ubicado en 5 de Mayo y Nicolás Bravo así como el “Tláloc I”, a la red general de la nueva red de distribución de agua potable.

Abundó que ahora se requiere hacer una evaluación, pero que hasta ahorita en los trabajos de interconexión no han tenido problemas ni reportes de que se hayan quedado familias o sectores sin abasto del vital líquido.

Por otro lado, el Director de Agua Potable y Alcantarillado, aseveró que al día de hoy se tienen registrados 23 colapsos en las líneas de drenaje sanitario en diversos puntos de la ciudad, de los cuales 12 ya han sido atendidos.

Apuntó que han realizado el cambio de más de mil metros de tubería y reconoció que el problema es grave desde hace muchos años, pero se está atendiendo como se tiene que hacer, programado, poco a poco, pero bien hecho.

