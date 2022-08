Llaman “gandalla” a Ivette Morán por comercializar y enriquecerse con los bordados oaxaqueños

-Artesanas realizaron una pasarela de protesta en el andador turístico, a unos metros de la boutique de la esposa del Gobernador

-Señalaron que el Gobernador y su esposa están lucrando con la cultura y artesanías oaxaqueñas

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Mujeres artesanas, llamaron “gandalla” a la primera dama Ivette Morán de Murat por comercializar y enriquecerse con los bordados oaxaqueños, esto los insulta porque se trata de una mujer mexiquence, blanca y condescendiente con los pueblos originarios, pues se toma fotos abrazando a mujeres indígenas, acto que calificaron como insultante, pues se esta enriqueciendo a costa de los artesanos.



Y es que este viernes a unos metros de la tienda de ropa de Ivette Morán de Murat, un grupo de mujeres y artesanas, protestaron en contra de que la esposa del Gobernador de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa, de estar lucrando con los diseños oaxaqueños, pues por medio de la marca “Moravy“, vende diseños estilizados a altos costos.

Esta acción la han catalogado como plagio de los bordados artesanales de las 8 regiones de la entidad, lo cual es patrimonio intangible, además de califican esto como algo desigual; la protesta consistió en una pasarela en dónde las mujeres portaban trajes típicos oaxaqueños, cada una de las participantes llevaba una pancarta de protesta.



Algunas pancartas decían “nuestra cultura no cabe en tus aparadores”, además gritaban consignas como “recortar no es diseñar”, “Fuera Fashion Week”, evento que se está llevando a cabo en la ciudad de Oaxaca y en dónde Ivette Morán de Murat ha mostrado los diseños que se venden en su tienda en precios de hasta 30 mil pesos.

Durante la pasarela algunos portaban mascarillas con las imágenes de Alejandro Murat e Ivette Morán, también llevaban pegados varios billetes, ya que señalan que ambos están lucrando con la cultura y artesanías oaxaqueñas, asimismo decían que los textiles oaxaqueños son cultura e historia y no un diseño o símbolo para reproducirlo.

Refirieron que cada símbolo en las prendas artesanales tiene un significado, que cuando los ponen para la venta internacional se olvida todo eso, de ahí la molestia que la Presidenta del Sistema DIF Oaxaca utilice los diseños artesanales para ponerlos en prendas de diseñador, para lucrar con ellos, situación que no representa a la cultura oaxaqueña.

Una de las manifestantes dijo que los artesanos no solo se sostienen de la venta de las prendas, pues no cuentan con la estructura, que si tiene la esposa del Gobernador, además señalaron que no cuentan con financiamiento y menos una plantilla de trabajadores, ni seguridad social ni prestaciones, lo que tienen y lo que han logrado, ha sido por medio de su esfuerzo diario.

Agregaron que las costureras y bordadoras, han decidido comercializar sus productos de manera directa con los clientes, ya que los intermediarios les pagaban a 10 pesos una mariposa y ese bordado lo vendían más caro, situación que los tenía en desventaja, por ello la molestia por lo que está haciendo la primera dama de Oaxaca.

También hicieron un llamado a los turistas nacionales y extranjeros a que analicen la calidad de las prendas que compran, ya que hay pseudo diseñadores que hacen recortes de los diseños y los pegan en sus prendas, les ponen su marca y los dan a costos muy elevados.

