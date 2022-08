Reporta Jurisdicción sanitaria 2 casos de sika en la cuenca

-Los casos se reportan en Soyaltepec

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Encargada del área de epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria Número 3 Nelly Donaji Cruz Gómez, dio a conocer que hasta esta semana epidemiológica número 33 se tienen registrados 15 casos de dengue, y 2 de sika, éstos últimos no se habían sido registrado en las últimas semanas.

Los 2 casos de zika se han reportado en el municipio de Soyaltepec, en donde en los últimos 5 años no se habían reportado casos de esta enfermedad

En las embarazadas, el zika, puede provocar microcefalia en los menores, por lo que invitó a las personas a seguir todas las medidas necesarias y sobre todo limpiar los patios para evitar que haya criaderos de mosquitos.

En lo que respecta a los 15 casos de dengue, señaló que la ciudadanía pudieran ver que son pocos casos, pero al tener el vector y un caso enfermo podrían enfermar de 10 o hasta 15 personas, lo que aumentaría las cifras, además de que pudieran presentarse casos en donde se conviertan en dengue grave conocido anteriormente como hemorrágico.

De los 15 casos de dengue, la mayoría son de dengue clásico y se tienen en los municipios de Tuxtepec, Loma Bonita, Soyaltepec y Ojitlán.

Aunque por el momento no han reportados casos de chik, no descaran que no haya, por lo que llamó a las personas a acudir y no auto medicarse.

La Encargada del área de epidemiologia señaló que los síntomas de dengue, zika y chik, son similares como fiebre, malestar general pero se suma el dolor muscular, dolor de ojos, en lo que respecta a dengue, y en el caso de chik se suma el dolor de huesos severo y provoca que las personas hasta se encorven y el zika presenta todos esos síntomas pero se agregan unos granitos en la piel.

