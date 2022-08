CONIMER amaga con movilizaciones en la capital, piden entrar a dejar desechos al basurero de Zaachila

-Son 71 familias que no han tenido trabajo desde hace 40 días por esta situación.

José Cruz/Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Integrantes de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores de Oaxaca (CONIMER), pidieron al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez y al Gobierno del Estado, que se les tome en cuenta para seguir prestando el servicio de recolección de basura, para ello piden tener acceso al basurero de la Villa de Zaachila.

En conferencia de prensa dijeron que varias familias que dependen de esta actividad, no han tenido trabajo en los últimos 40 días, ya que no se les permite ingresar a dejar los residuos sólidos al basurero municipal, incluso mencionaron que a muchos de ellos les llaman “piratas” ya que no forman parte de la plantilla del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez.

Y es que en la zona metropolitana de Oaxaca de Juárez, existen varias personas, empresas y organizaciones, que de manera particular brindan el servicio de recolección de basura, ellos cobran una cuota por este servicio, además para esta labor utilizan camionetas particulares y llegan a zonas dónde los ayuntamientos no logran cubrir.

Cabe recordar que los municipios y particulares que brindan el servicio de recolección de basura, deben pagar sus impuestos al ayuntamiento capitalino, sin embargo muchos de ellos no lo han hecho, por ello es que a quienes no están al corriente no se les permite el acceso al basurero, sin embargo la CONIMER manifestó que ellos han estado pagando las cuotas desde hace 15 años.

Finalmente dijeron que en caso de que no haya una respuesta favorable a sus demandas, la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores de Oaxaca, amagó con realizar una serie de movilizaciones y un plantón en el palacio municipal de Oaxaca de Juárez.

Comentarios

Escribe tu comentario