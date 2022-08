Dura deuda de gobiernos y sociedad con pueblos indígenas: Asociación de DH en la Cuenca

-La Asociación de Derechos Humanos Mahatma Gandhi señala que se reconoce su riqueza cultural más no sus problemas y necesidades; el 90% de los pueblos originarios viven en la pobreza y marginación.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- La Presidenta de la Asociación No Gubernamental de Derechos Humanos Mahatma Gandhi, Marie Claire Chávez Martínez afirmó que no se ha saldado la cuenta con los grupos indígenas, porque si bien se reconoce su riqueza cultural, no sus problemas y necesidades y es ahí, en donde los gobiernos deben poner énfasis para resolverlos para integrarlos a la sociedad y mejorar su calidad de vida.

Expuso que en la Cuenca del Papaloapan la Asociación de Derechos Humanos Mahatma Gandhi, ha detectado que los problemas más graves que enfrentan las comunidades indígenas son: drogadicción de jóvenes, violencia de género contra las mujeres así como los relacionados con salud con casos graves de desnutrición, diabetes y la falta de vacunas en los niños así como en educación en donde la gran mayoría de los padres no mandan a los niños a la escuela.

Además de la expulsión de familias que también pertenecen a la misma etnia que ejecutan por acuerdo de asambleas, ante el desconocimiento de la Ley y en flagrante violación a los derechos humanos.

Comentó que se habla de una igualdad, pero los derechos humanos tendrían que aplicarse para ellos sin embargo se siguen presentando graves violaciones tanto de extraños a sus etnias, pero también dentro de los mismos integrantes de los pueblos originarios.

Hizo un llamado a la cosmovisión de los pueblos indígenas entre ellos mismos, para que respeten sus derechos humanos y generen mejores organizaciones sociales.

Mary Claire Chávez Martínez señaló que no es reconocerlos sino atenderlos, por eso no solo el exhorto es a las organizaciones no gubernamentales, sino también a las instituciones públicas, a la profesionalización de los gobiernos municipales que cuentan en sus territorios con asentamientos habitados por grupos originarios.

Aseveró que es necesario que hagan un análisis de los problemas que enfrentan las comunidades indígenas y a partir de ello, empezar a hacer algo para solucionarlos.

