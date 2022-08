Automovilistas continúan estacionándose en lugares prohibidos, al día aplican de 20 a 30 multas

-Las faltas administrativas van hasta las 20 UMAS, pero en otras las multas son de 250 UMAS

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – En reiteradas ocasiones Tránsito Del Estado en Tuxtepec, ha implementado operativos para recomendar a los automovilistas obedecer los diversos señalamientos, sin embargo, a decir del Comandante de Tránsito Rafael Díaz existe resistencia y los automovilistas optan por estacionarse en lugares prohibidos, lo que provoca que multen de manera diaria de 20 a 30 faltas administrativas.

Explicó que los automovilistas se rehúsan y a pesar de que saben que no deben de estacionarse en doble fila lo hacen, en lugares prohibidos y en las rampas, lo hacen, por lo que reiteró que no es falta de cultura vial si no que se rehúsan en poner en práctica estos conocimientos.

Agregó que las personas siguen estacionándose en lugares prohibidos, y por lo tanto tienen que multarlos, siendo las faltas administrativas de hasta 20 UMAS, pero hay otras multas que son agravadas y son de hasta 250 UMAS, esta es por estacionarse en lugares destinados a las personas con alguna discapacidad.

El comandante llamó a los automovilistas a obedecer los señalamientos y sobre todo a evitar estacionarse en lugares prohibidos, para evitar ser multados.

