Regidores de Matías Romero denuncian ante OSFE a edil, por falsificación de firmas y sellos

-Denunciaron que la información de la cuenta pública del primer trimestre es falso, ya que no han firmado ni sellado ningún documento.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Cinco regidores del ayuntamiento de Matías Romero, denunciaron ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFE), que la Presidenta Municipal Obdulia García López, ha falsificado firmas y sellos para justificar el gasto corriente, señalaron que con esta práctica podría estarse generando un desvío de recursos.

La Regidora de Turismo Liliana Salinas Hernández, exigió que las autoridades e instancias correspondientes, les entreguen la documentación en mención, ya que quieren aclarar esto ante la población de Matías Romero, incluso dijo que en su municipio desde el mes de enero hay ingobernabilidad, ya que acusan que la autoridad municipal de estar coludida en actos de corrupción.

Detalló que la Presidenta Municipal entregó la cuenta pública correspondiente al primer trimestre del 2022, sin embargo en ese tiempo no se llevó a cabo ninguna sesión de cabildo y mucho menos les dieron la documentación para revisarla y firmarla, por tal motivo señalan a García López de haber falsificado las firmas y sellos de estos concejales.

Es por estas razones que los integrantes del cabildo, acudieron al OSFE para pedir que se realice una investigación, pues señalan que las actas de sesión de cabildo que ha presentado la autoridad municipal son falsas, ya que no se ha efectuado ninguna sesión de cabildo, en ese sentido acusan a la edil de no tener el valor de confrontarlos y aceptar que no se están haciendo bien las cosas en Matías Romero, situación que la población tiene derecho a saber.

